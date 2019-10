In den letzten drei Jahren hat Marihuana die Wall Street im Sturm erobert. Auch wenn die Cannabis-Aktien seit sechs Monaten nicht so gut laufen, sind bei den größten Namen der Branche viele Kennzahlen höher als vor drei Jahren, da erwartet wird, dass der legale Marihuana-Umsatz bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts zwischen dem 5- und dem 18-Fachen des weltweiten aktuellen Umsatzes von 10,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 betragen wird. Eine Droge der Liste I bringt eine gewisse Zahl an Problemen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...