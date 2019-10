Erfurt (ots) - Einmal monatlich widmen sich Clarissa und Simon im Beratungsmagazin "KUMMERKASTEN" (KiKA) Lebensweltthemen der Zehn- bis 13-Jährigen. Am 6. Oktober ist ab 20:10 Uhr David zu Gast, dessen Alltag mit ständigen Kopfschmerzen in der Doku-Reihe "Schau in meine Welt" (rbb/KiKA/RB/SWR/MDR/hr) begleitet wurde. Die Premiere der Dokumentation "Auf Station - Davids Zeit im Krankenhaus" zeigt KiKA um 20:15 Uhr. Im Anschluss beantwortet David ab 20:40 Uhr im "KUMMERKASTEN" und auf kika.de Fragen zum Thema "Meine Krankheit, meine Freunde & ich". Begleitend wird erstmals ein Chat für Erwachsene angeboten.



Die Dokumentation



Als David acht Jahre alt war, wurde eine Zyste in seinem Kopf festgestellt, die nicht operiert werden kann. Seitdem machen dem heute Dreizehnjährigen Kopfschmerzen und Migräne zu schaffen. An manchen Tagen kann er sich kaum konzentrieren und fühlt sich schnell schlapp. Deshalb soll eine spezielle Schmerztherapie im Krankenhaus David helfen, besser mit seinen Schmerzen umzugehen und sie zu kontrollieren. Anfangs war er nicht gerade begeistert von der Aussicht, vier Wochen ohne Familie und Freund*innen in der Klinik leben zu müssen. Aber der Kontakt zu Patient*innen mit ähnlichen Beschwerden und Solidarität untereinander geben David Halt. Im Krankenhaus entdeckt David auch das Radiomachen für sich. Als Reporter ist er für das Krankenhaus-Radio unterwegs und lernt neue Seiten des Klinikbetriebs kennen.



Der "KUMMERKASTEN"



In der sich anschließenden "KUMMERKASTEN"-Sendung berichtet David, was es für ihn bedeutet, mit so einer Krankheit zu leben, wie er lernt, damit umzugehen und wer ihn dabei unterstützt. Die Zuschauer*innen haben die Möglichkeit, Fragen zum Thema an das "KUMMERKASTEN"-Team zu schicken, die dann in der Sendung von David, der "KUMMERKASTEN"-Beraterin Sabine sowie Simon und Clarissa beantwortet werden.



"KiKA für Erwachsene" bietet dazu einen begleitenden Chat mit dem behandelnden Arzt aus dem Krankenhaus, Dr. Michael Schroth, auf erwachsenen.kika.de an. In einem Interview sprechen auch Davids Eltern offen über ihre Erfahrungen.



"Schau in meine Welt! - Auf Station - Davids Zeit im Krankenhaus" (KiKA) ist am 6. Oktober um 20:15 Uhr bei KiKA und anschließend im KiKA-Player zu sehen. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Thomas Miles.8



"KUMMERKASTEN - Meine Krankheit, meine Freunde & ich" zeigt KiKA live am 6. Oktober ab 20:10 Uhr sowie nach der Dokumentation um 20:40 Uhr. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Dr. Matthias Huff.



