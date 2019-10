Der Industriekonzern baut in der Teilrepublik Tatarstan ein Gas- und Dampf-Kraftwerk. Der Auftrag kommt vom russischen Chemieriesen PJSC Kazanorgsintez.

Nach dem Eklat um den Einsatz von Siemens-Turbinen auf der Krim baut der Münchner Industriekonzern wieder ein Kraftwerk in Russland. Der Auftrag für ein schlüsselfertiges Gas- und Dampf-Kraftwerk mit 250 Megawatt (MW) Leistung, das 2023 in der Teilrepublik Tatarstan in Betrieb ...

