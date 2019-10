02.10.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) setzt wie geplant ihre expansiven Ankaufsaktivitäten im Einzelhandelsbereich weiter erfolgreich fort und hat in diesem Zuge einen vollvermieteten Nahversorger in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 1996 auf einem rd. 5.000 m² großen Grundstück errichtete, vollvermietete Objekt verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 1.000 m² und über 70 Stellplätze. Langfristiger Ankermieter im Objekt in Aschersleben, eine Stadt mit rd. 30.000 Einwohnern am Nordostrand des Harzes, ist der zur REWE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...