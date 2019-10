Mainz (ots) - SWR Programmbeiträge zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" / 9.-16. November 2019



Manchmal ist Herr Stober kurz vorm Verzweifeln. "Aber das geht ja nicht. Und es bringt auch nichts. Nicht mir und nicht meinen Schülern." Ralf Stober ist Lehrer in Stuttgart. 23 Jungs und Mädchen will er zum Werkrealschulabschluss bringen. Einige wird er unterwegs verlieren. Die Reportage "betrifft: Ey, Herr Stober. Ein Lehrer kämpft um jedes Kind" ist ein SWR Highlight im Rahmen der diesjährigen ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" (Federführung: WDR). Sendetermin im SWR Fernsehen ist Mittwoch, 13. November, um 20:15 Uhr.



Sechs Monate Hoffen und Ringen



Das SWR Team um Autorin Jennifer Rieger begleitet die 10a und ihren Klassenlehrer sechs Monate lang. Da ist Bashar, vor kurzem aus Syrien geflüchtet, der aufs Gymnasium will. Da ist Mehrmet, der noch nie ein Buch gelesen hat. Oder Alexandra, die Hebamme werden will. Und mittendrin Herr Stober, der immer wieder antreibt und motiviert. Nicht bei allen werden sich die Hoffnungen erfüllen.



Alltag und Perspektiven im Bildungssystem im Fokus Der SWR beleuchtet die vielen Facetten des Themas "Zukunft Bildung", die komplexen Herausforderungen der Digitalisierung und die Bedeutung des digitalen Lernens, in dieser Schwerpunktwoche auf allen Ausspielwegen. Neben dem Fernsehen nehmen auch die SWR Radiowellen und SWR.de Alltag und Perspektiven im Bildungssystem in vielen Beiträgen gerade auch über junge Menschen unter die Lupe.



Bei der crossmedialen Publikumsaktion dankdir haben alle Interessierten die Gelegenheit, einfach mal Wegbegleiter*innen und Fördernden "Danke" zu sagen, Menschen, die die Einzelnen auf dem persönlichen Lebens- und Bildungsweg einen entscheidenden Schritt vorangebracht haben.



