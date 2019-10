Reuters berichtet, dass die Welthandelsorganisation (WTO) ihre Entscheidung über USA Vergeltungsmaßnahmen gegen die Europäische Union (EU) wegen der Airbuss Subventionen um 16 Uhr bekanntgeben wird. Am Dienstag berichtete Politico, dass die WTO Trump voraussichtlich die Befugnis erteilen wird, die EU mit Zöllen in Milliardenhöhe zu belasten. In der ...

