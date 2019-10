Fadesa in Ecuador hat sich auf die Produktion von Lebensmitteldosen spezialisiert. Aufgrund der hervorragenden Ernte war der Bedarf an Dosen im vergangenen Jahr trotz guter Planung höher. Nun galt es, die Weißblech-Zusatzmengen so schnell wie möglich zu bestellen.Ein nährstoffreicher Boden und beständiges Wetter sind zwei von vielen Erfolgsfaktoren einer ertragreichen Ernte. Die Faktoren sind nur teils vorherseh- oder beeinflussbar. Im letzten Jahr war die Ernte in manchen Regionen der Welt besonders erfolgreich, was dazu führte, dass Abfüller von ihren Lieferanten - den Verpackungsherstellern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...