Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EWU-Inflationsrate ist im September vorläufigen Angaben zufolge von 1,0% auf 0,9% gesunken, so die Analysten von Postbank Reserch.Dies sei das niedrigste Niveau seit Ende 2016. Auslöser des Rückgangs sei eine von -0,6% auf -1,8% gesunkene Vorjahresrate der Energiepreise gewesen, die sich bereits zu Wochenbeginn in den deutschen Daten gezeigt habe. Gemeinsam mit einem schwächeren Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol habe dies die zunehmende Teuerung bei Dienstleistungen überlagert. Letztere sei im September von 1,3% auf 1,5% geklettert und habe die Kerninflationsrate leicht von 0,9% auf 1,0% steigen lassen. Insgesamt würden die Daten das Bild einer sehr verhaltenen, zuletzt noch abnehmenden Preisdynamik im Euroraum bestätigen. Mit Blick auf die Inflation dürfte die EZB sich in ihren September-Entscheidungen bestätigt sehen. (02.10.2019/alc/a/a) ...

