Mainz (ots) - Wer beim Rentenrecht derzeit den Überblick verloren hat oder Fragen stellen möchte, auf die sie oder er bisher keine Antwort gefunden hat, kann sich am 7. Oktober an SWR4 Rheinland-Pfalz wenden. Beim "SWR4 Rententag" gibt es Informationen.



Das Rentenrecht ist kompliziert und ändert sich auch noch häufig. Plötzlich müssen zum Beispiel Steuern gezahlt werden, obwohl das bisher nicht der Fall war. Der Rentenbescheid ist für viele ein Brief mit sieben Siegeln. Da ist es schwer, den Überblick zu behalten.



SWR4 hilft weiter bei Fragen in Sachen Rente Beim "SWR4 Rententag" am Montag, 7. Oktober 2019, sitzen vier Expertinnen und Experten der Deutschen Rentenversicherung für alle Ratsuchenden am Telefon. Zwischen 9 und 12 Uhr geben sie Auskunft, egal, wo der Schuh drückt.



Hörerinnen und Hörer können zum Ortstarif anrufen auf 06131 / 929-39293. Mobilfunktarife können abweichen. Der "SWR4 Rententag" ist eine Off-air-Aktion, das heißt, das SWR4-Programm läuft weiter, während die Anrufenden beraten werden. Die am häufigsten gestellten Fragen werden im Radio zur Sprache gebracht.



Weitere Informationen auf http://x.swr.de/s/swr4rententag



