FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Carl Zeiss Meditec haben am Mittwoch mit einem Rekordhoch auf das starke Abschneiden des Medizintechnikers im Geschäftsjahr 2018/19 reagiert. Die Thüringer meldeten auf Basis vorläufiger Zahlen deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis und übertrafen damit ihre selbst gesteckten Ziele.

Am Vormittag ging es für die Papiere bis auf 111,50 Euro hoch. Damit übertrafen sie ihre bisherige Bestmarke bei 110,90 Euro von Anfang September. Zuletzt kosteten sie 109 Euro das Stück. Mit einem Plus von gut 4 Prozent waren sie damit auf dem zweiten Platz im schwachen MDax . In diesem Jahr haben die Anteile bereits fast 60 Prozent dazu gewonnen und zählen im Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte zu den Favoriten.

Analyst Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler traut den Anteilen weitere Steigerungen zu, indem er sein Kursziel von 115 auf 125 Euro anhob. Der Spartenmix des Medizintechnik-Herstellers bringe höhere Profite mit sich als erwartet, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Produktpipeline in der Mikrochirurgie und steigende Marktanteile in den USA dürften dem Unternehmen weiter prozentual zweistellige Wachstumswerte ermöglichen.

Scott Bardo von der Berenberg Bank ist etwas zurückhaltender. Die Margen könnten in diesem Jahr bereits Höchststände erreicht haben, schrieb der Analyst. Die Markterwartungen seien mittelfristig womöglich zu optimistisch, sollte sich Carl Zeiss mit Blick auf die geplanten Investitionen nun Margen von 18 bis 20 Prozent vornehmen. Bardos Kursziel lautet 93 Euro, deutlich weniger als der aktuelle Kurs. Gleichwohl rät er zum "Halten" der Papiere./ajx/kro/jha/

