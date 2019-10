Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Logistikkonzern sei auf Kurs und die neuen Ziele seien realistisch, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einer Verbesserung der Logistikplattform dürfte der Konzern vom weltweiten Handel wie auch vom Online-Handel profitieren./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-10-02/12:58

ISIN: DE0005552004