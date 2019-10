Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 960 Pence belassen. Die Genehmigung neuer Stromtarife im Bundesstaat Massachusetts dürfte am Markt gut aufgenommen werden, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital sei entgegen den zuvor gehegten Bedenken höher als die in den benachbarten Bundesstaaten./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 09:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 09:31 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-10-02/13:06

ISIN: GB00BDR05C01