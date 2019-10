Bonn (ots) - Im Nahen Osten spitzt sich der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran weiter zu. Auch durch innenpolitische Entwicklungen gerät die Region immer stärker unter Druck. Die Journalistin Susanne Koelbl hatte monatelang Saudi-Arabien bereist und spannende Einblicke in eine weitgehend verschlossene Welt gesammelt. In ihrem Buch "Zwölf Wochen in Riad" beschreibt sie ein Land, das den tiefgreifendsten Wandel seiner Geschichte durchmacht, mit einem Kronprinzen, in den anfangs Hoffnungen gesetzt wurden, der jedoch mit größter Brutalität gegen Kritiker vorgehen lässt.



In "phoenix persönlich" spricht Susanne Koelbl mit Michael Krons über ihre Erfahrungen in Saudi-Arabien, über die Rolle der Frauen, und darüber, welche Politik der neue Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Salman, verfolgt.



Susanne Koelbl war für den SPIEGEL als Reporterin in zahlreichen Krisen- und Kriegsregionen unterwegs.



