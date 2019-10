Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Indices eröffneten am Mittwoch höher, da die allgemeine Risikostimmung nach dem schwachen ISM-Index zum Verarbeitenden Gewerbe nach wie vor schlecht ist, so die Experten von XTB. Kein einziger Blue-Chip-Index aus Europa habe sich in den ersten Handelsminuten diesem Trend widersetzen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...