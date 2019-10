New York (ots/PRNewswire) - Jennifer Lopez, einer der weltweit fesselndsten und einflussreichsten Superstars, bringt "PROMISE" heraus. Der neue Duft verkörpert die vielen Versprechen, die sich Lopez selbst und die sie ihren Fans auf ihrem gefeierten Weg gegeben hat, der sie zu beispiellosem Erfolg und enormem Einfluss auf die Pop-Kultur geführt hat. In Kooperation mit Designer Parfums wird Lopez "PROMISE" exklusiv bei Ulta Beauty in den USA, bei Boots und Superdrug im Vereinigten Königreich und bei Liverpool in Mexiko einführen.



"Es ist ein Projekt der Leidenschaft für mich. PROMISE verkörpert alles, was ich bin - nicht nur als Darstellerin, sondern auch als Mensch, Mutter und Tochter", so Lopez. "Eine Marke ist ein Versprechen, und diese Marke ist etwas ganz Persönliches für mich."



2018 brachte Lopez eine Reihe von Hit-Singles auf den Markt, schloss ihre Rekord-Residency-Show "All I Have" in Las Vegas ab, wurde bei den "MTV Video Music Awards" 2018 mit dem "Michael Jackson Video Vanguard Award" ausgezeichnet und wurde vom Magazin "TIME" zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gezählt. Doch Jennifers Stern stieg auch 2019 weiter: mit neuen Musikkooperationen, ihrer internationalen "My Party Tour" und der Auszeichnung als "Fashion Icon" (Mode-Ikone) des Council of Fashion Designers of America (CFDA) für ihren weltweiten Beitrag im Bereich Mode. Und mehr noch: Lopez Leistung im kürzlich erschienenen und von der Kritik gelobten Film "Hustlers" wird von Branchen-Insidern als die bislang beste ihrer Karriere bezeichnet. Und dann blieb diesen September noch die Welt stehen, als sich Jennifer in ihrem ikonischen grünen Versace-Kleid auf dem Versace-Laufsteg präsentierte - zur Feier des 20. Jubiläums des Looks, der "das Internet zum Erliegen brachte."



"Wir wissen, dass Konsumenten im aktuellen Schönheitssegment eine direkte und authentische Verbindung mit den von ihnen gewählten Marken und Produkten suchen. Jennifers Fähigkeit, zu Frauen in aller Welt eine emotionale Verbindung herzustellen, ist wirklich unerreicht", so Dilesh Mehta, CEO und Chairman von Designer Parfums. "PROMISE steht für alles, was sie zu einer Ikone macht: ihr Talent, ihre Weisheit, ihre Kraft und so viel mehr."



"Jennifer ist für so viele Menschen eine wahre Ikone und Inspiration", so Tara Simon, Senior Vice President, Bereich Merchandising, bei Ulta Beauty. "Alles, was sie tut, beeindruckt. Und wir freuen uns ungemein, Konsumenten in den USA PROMISE exklusiv anbieten zu können."



"Jennifer Lopez ist eine absolute Größe. Die Zusammenarbeit mit ihr, um in der Kategorie etwas wirklich Einzigartiges zu entwickeln, ist inspirierend gewesen", so Parag Vidyarthi, Managing Director von Designer Parfums. "Als ultimative Visionärin und Kreativpartnerin war Jennifer voll darauf konzentriert, dass PROMISE das intensive emotionale Dufterlebnis bieten würde, das Frauen suchen."



PROMISE von Jennifer Lopez, das in Kooperation mit Robertet entwickelt wurde, ist ein blumiger, holzartiger Duft. Er eröffnet mit den frischen, fruchtigen Kopfnoten von Italienischer Mandarine, Pink Berry und Nashi-Birne. Während sich die Herznote entfaltet, nimmt man ein delikates Bukett aus Orris, Arabischem Jasmin und taufrischem Geißblatt wahr. Der Duft schließt mit einer sinnlichen holzartigen Basis cremigen Sandelholzes und Kaschmirholzes, durchdrungen von kristallisiertem Bernstein. Die Flasche für PROMISE - eine erhöhte, facettenreiche Glasflasche mit hoch glänzenden Roségold-Metall-Veredelungen - lässt die moderne und luxuriöse Welt von Jennifer Lopez mit reflektiven Akzenten und warmen, einladenden Bernstein- und Champagner-Farbtönen lebendig werden.



Produktsortiment



Eau de Parfum-Spray, 30 ml - 45,00 USD

Eau de Parfum-Spray, 50 ml - 55,00 USD

Eau de Parfum-Spray, 100 ml - 65,00 USD

Eau de Parfum-Handtaschen-Spray, 10 ml - 22,00 USD Pressekontakt:



