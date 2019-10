Kommt es zu einem harten Brexit, würde die Wirtschaft in Irland leiden. Deutsche Firmen mit Niederlassung vor Ort bereiten sich darauf vor - und sehen plötzlich unerwartete Chancen.

Die Flure sind leer, die Mitarbeiter auf Fortbildung - und Liam Ferguson hat Zeit, über den Brexit nachzudenken. Der Irlandchef von B. Braun Medical schwankt in solchen Momenten zwischen Hoffen und Bangen. Aus einem Gewerbegebiet in Dublin heraus vertreibt B. Braun mit rund 50 Mitarbeitern Pharmaprodukte für Kliniken und Arztpraxen. "85 Prozent der hiesigen Gesundheitsausgaben laufen über die öffentliche Hand", sagt Ferguson. Ein "makroökonomischer Schock" könnte den Staat zwingen, seine Ausgaben zu drosseln. Der Brexit gefährde daher einen Teil des irischen B. Braun-Umsatzes von zuletzt 45 Millionen Euro - einerseits.

Andererseits gibt es eine Gegenbewegung, die nur wenige im Blick haben - und von der B. Braun profitieren könnte. Das Unternehmen aus dem hessischen Melsungen stellt in Irland intravenöse Nährlösungen her. "Ein großer Teil dieses Marktes wird von Großbritannien aus versorgt", sagt Ferguson. Diese Produkte seien nur wenige Tage haltbar und temperaturempfindlich, nach einem harten Brexit könnte die Versorgung gefährdet sein - und B. Braun in die Lücke springen. "Einige Krankenhäuser sind im Zusammenhang mit dem Brexit schon deswegen an uns herangetreten."

