VW Traton will führender Hersteller von E-Lkw und E-Bussen werden. Bis 2025 will die Lkw-Sparte des Volkswagen-Konzerns über eine Milliarde Euro in die Elektromobilität investieren. Seit dem 28. Juni 2019 ist die VW-Tochter Traton (Scania, MAN und Caminhoes e Onibus) an den Börsen in Frankfurt und Stockholm gelistet. Wie die Konzernmutter geht auch die Lkw- und Bussparte in puncto Elektromobilität in die Offensive. Traton-Chef Andreas Renschler kündigte an, dass sein Unternehmen bis 2025 "mehr als eine Milliarde Euro für F&E in Elektromobilität aufwenden" wolle. Ziel ...

