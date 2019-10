Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Verlust von Marktanteile stimme ihn vorsichtig, schrieb Analyst Malvika Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seinen Annahmen für das Gesamtjahr liege er am unteren Rand der vom Hersteller von Windkraftanlagen angegebenen Spannen für Umsatz und Margen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-10-02/13:34

ISIN: ES0143416115