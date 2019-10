Das Vertrauen in Marken hängt auch vom Zeitgeist ab. Viele Unternehmen versuchen, mit transparenten und nachhaltigen Produkten zu punkten. Doch nicht jeder Imagewandel kommt beim Kunden an - das trifft auch Ikonen der deutschen Wirtschaft.

Auswählen, aufsetzen, anpassen - für viele Menschen ist der Kauf einer Brille eine unangenehme Erfahrung, ihnen mache das "keine Freude", sagt Jörg Ehmer, Chef von Apollo. Vor allem dann, wenn der Preis des Gestells oft erst am Ende der Beratung feststeht. Sehstärke, Entspiegelung, Tönung, Beschichtung: all das kostet oft extra. Deshalb setzt die Optikerkette auf eine radikal andere Strategie.

Seit einigen Jahren verspricht Apollo seinen Kunden "Einfachheit", wie Ehmer es nennt. Das Unternehmen setze auf "eine Berechenbarkeit, die Vertrauen weckt". Der Manager hat die Filialen einem harten Preisregiment unterworfen. Poster in den Shops werben mit Festpreisangeboten. Kunden können im Onlineshop ihre Brille konfigurieren und den Preis errechnen. Apollo unterteilt die Angebote für die Gläser zudem in sogenannte "Glaspakete": von Bronze (kratzfest) über Gold (zusätzlich wasserabweisend) bis Diamant (zusätzlich kontraststeigernd). Innerhalb einer Kategorie bleibt der Aufpreis gleich - egal, ob Gleitsicht-, Fern- oder Lesebrille. Maximal 350 Euro.

Klare Kante bei der Preisbildung zeigt in der Wahrnehmung der Brillenträger Wirkung. Kunden attestieren dem Unternehmen im diesjährigen Vertrauensranking der WirtschaftsWoche "höchstes Vertrauen". Damit übernimmt Apollo die Spitzenposition innerhalb der Branche. Im Duell mit den Wettbewerbern schafft es das Unternehmen aus Schwabach bei Nürnberg erneut vor Brillenpionier Fielmann, der die Top-Position vor einigen Jahren selbst innehatte.

Die wichtigste Währung

Vertrauen ist die wichtigste Währung in der Wirtschaft. Das Beratungs- und Analyseunternehmen ServiceValue aus Köln befragte deshalb rund 474 000 Kunden, welchen Marken und Unternehmen sie am meisten Glauben schenken - zum sechsten Mal in Folge. Bewertet wurden 1619 Unternehmen aus 131 Branchen. Das neueste Ranking zeigt, wie der Zeitgeist ein Image beeinflussen kann - und wie deshalb transparente und nachhaltige Anbieter profitieren. Aber nicht jede Strategieänderung wird akzeptiert - egal, wie prominent die Firma ist.

Ganz oben in der Gunst der Verbraucher: die Supermarktkette Rewe. Die Kölner bekommen wie im Vorjahr Bestnoten von den Konsumenten. Ihnen folgen Hersteller von Computer- und Haushaltsgeräten: So etwa der Elektronikproduzent Sony aus Japan, die zum schwedischen Konzern Electrolux gehörende Küchenmarke AEG und Laptop-Bauer Acer.

Schwer tut sich dagegen die Deutsche Bank. Claus Dethloff, Geschäftsführer von ServiceValue, beobachtet seit Jahren einen Vertrauensabstieg. "Das bisherige Krisenmanagement überzeugt wohl nicht", sagt Dethloff. Die Bank kämpfe immer noch mit den Nachwehen früherer Skandale und Strafen wegen Gesetzesübertretungen. Die neue Führung um Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gelobt Besserung. "Das Management muss den Worten Taten folgen lassen", so Dethloff. Das Frankfurter Institut (Slogan einst: "Vertrauen ist der Anfang von allem") erlebt derzeit, wie schnell Vertrauen verspielt ist - und wie lange es dauert, bis eine Marke wieder glänzt. Um es mit den Worten der Börsenlegende Warren Buffett auszudrücken: "Man braucht 20 Jahre, um sich einen guten Ruf zu erarbeiten, und fünf Minuten, um ihn zu zerstören."

Starke Marke zahlt sich aus

Für Unternehmen zahlt sich eine starke Marke aus. 83 Prozent der Verbraucher antworteten der Beratung Edelman, dass das Vertrauen in Produkt und Unternehmen beim Einkauf entscheidend für sie sei. "Damit ist das Vertrauen in eine Marke fast genauso wichtig als Kaufkriterium wie die Eigenschaften des Produkts", sagt Britta Heer, Markenexpertin bei Edelman. Die Beratung hatte 16 000 Konsumenten in Brasilien, China, Frankreich, Indien, Japan, Großbritannien, USA und Deutschland befragt.

Haben Unternehmen das Vertrauen der Verbraucher erst mal gewonnen, ist deren Liebe robust. Kunden bleiben lange treu, sagen 62 Prozent der Edelman-Befragten. Seit Jahren führen deshalb Traditionsmarken wie der Schreibgerätehersteller Faber-Castell, die Kaffeemarke Melitta und der Küchengeräteproduzent Miele die Bewertung in ihrer Branche an. "Dann überstehen Marken auch schlechte Presse oder Unternehmenskrisen", sagt Uwe Kohrs, Experte für Vertrauen und Chairman der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen in Deutschland (GPRA).

So wie Miele. ServiceValue-Chef Dethloff urteilt: "Miele ist eine der wenigen echten deutschen Top-Marken, die hat Bestand." Die Kunden des ostwestfälischen Haushaltsgeräteherstellers haben das gute Gefühl, dass bei dem Familienunternehmen Qualität das oberste Kriterium ist und die Geräte auf 20 Jahre Lebensdauer ausgelegt seien. Dass inzwischen die Unternehmensberater von McKinsey bei Miele ein und aus gehen, 100 Millionen Euro einsparen sollen und Arbeitsplätze gestrichen werden, erschüttert nicht. Die Note im Ranking: "sehr hohes Vertrauen".

Was Vertrauen schafft, hängt auch von Trends ab. Derzeit punkten insbesondere jene Hersteller, die sich als Klima- und Umweltretter einen Namen machen und "nachhaltig" arbeiten, beobachtet Kohrs. Beispielsweise der Naturkosmetikhersteller Weleda, der sein Geschäftsmodell auf anthroposophische Prinzipien ausgerichtet hat und bereits seit rund 100 Jahren mit dem Anspruch antritt, Mensch und Natur zu schonen.

Das gute Gewissen ist allerdings kein Selbstläufer, wenn Unternehmen plötzlich auf den Zeitgeist aufspringen - und Kunden oder Kritiker ihnen das neue Image nicht abnehmen. Der Discounter Aldi, der sich seit jeher mit Niedrigpreisen positioniert, bietet heute ebenfalls nachhaltige Produkte an. Seit Juni verlangt er als Umweltbeitrag für ein Plastiktütchen am Obststand einen symbolischen Preis von einen Cent. Kritiker werfen dem Discounter "Augenwischerei" vor. Es solle lieber den Verkauf von komplett unverpackten Produkten fördern.

Riskant ist eine veränderte Strategie vor allem dann, wenn sie in das bisherige Markenimage eingreift, sagt Kohrs. "Das Rezept war ein geringes Sortiment mit Produkten zum günstigen Preis und dafür hoher Qualität." Nun setzt Aldi auf Bio: etwa Kakao, Orangenkekse oder Käsekuchen-Backmischungen. Außerdem gibt es Fairtrade-Produkte bei Obst, Honig, Kaffee, Tee, Orangensaft und Rotwein. Aldi dreht das Image in Nuancen - und irritiert. "Kunden lieben Routine", sagt Kohrs.

Lidl gelingt das Spiel mit dem Zeitgeist besser. Der Wettbewerber aus Neckarsulm verwies Aldi zum zweiten Mal auf Platz zwei. Lidl hat früher als Aldi angefangen, Markenprodukte in das Sortiment aufzunehmen. "Die Kombination Eigenmarken plus erfolgreiche Markenartikel macht Lidl seit vielen Jahren so erfolgreich, dass Aldi nun in der Breite folgt", analysiert Johannes Berentzen, Handelsprofi und Berater bei Wieselhuber & Partner. "Das hohe Vertrauen der Verbraucher in Markenartikel strahlt auch positiv auf das Vertrauen in die Handelsmarke Lidl ab." Zumal: Lidls Ladeneinrichtungen seien freundlicher, Backstationen böten große Auswahl, sagt Berentzen.

Für Vertrauensprofi Kohrs ist klar: "Lidl hat einen guten Job gemacht." Am Ende geht es aber auch um Psychologie. Der Claim "Lidl lohnt sich" beschreibe klar, was Kunden im Laden zu erwarten hätten. "Jeden Tag besonders" von Aldi Nord komme dagegen nicht an - der Slogan sei "zu beliebig".

Diese Marken genießen das höchste Vertrauen: Die Branchen A-D

Branche: Anbieter von GoldsparplänenUnternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungSolit Gruppe6,2%höchstes VertrauenAnlagegold245,8%sehr hohes VertrauenAuvesta Edelmetalle4,5%sehr hohes Vertrauenpro aurum3,5%hohes VertrauenGolden Gates Edelmetalle2,9%hohes VertrauenGranValora0,3%hohes VertrauenSutor Bank-1,0% philoro Edelmetalle-4,8% L'or-7,8% GoldRepublic-9,7% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 50,9 %Anzahl Unternehmen (Anbieter von Goldsparplänen): 10Quelle: ServiceValue

Branche: Apotheken - Kooperationen

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungLINDA Apotheke20,8%höchstes Vertrauengesund leben-Apotheken12,7%sehr hohes Vertrauenmea - meine apotheke0,7%hohes VertrauenGesund ist bunt Apotheke0,2%hohes VertrauenA-plus Apotheke-3,0%alphega apotheken-7,7%Guten Tag Apotheke-11,5%AVIE Apotheke-12,2%*in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 54,1%Anzahl Unternehmen (Apotheken - Kooperationen): 8Quelle: ServiceValue

Branche: Apotheken - Versand

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*Auszeichnungsanicare.de16,2%höchstes Vertrauendocmorris.de13,5%sehr hohes Vertrauenversandapotheke.de12,8%sehr hohes Vertrauenmedikamente-per-klick.de8,2%sehr hohes Vertrauenmedpex.de6,9%hohes Vertrauenapo-rot.de5,1%hohes Vertrauenmycare.de3,9%hohes Vertraueneasyapotheke.de3,8%hohes Vertrauenvitalsana.de1,8%hohes Vertrauenvolksversand.de1,5%hohes Vertrauenshop.apotal.de-1,5%apodiscounter.de-3,0% aponeo.de-3,3% zurrose.de-6,2% versandapo.de-8,0% mediherz-shop.de-9,6% deutscheinternetapotheke.de-11,0% besamex.de-11,9% eurapon.de-19,3% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 51,8%Anzahl Unternehmen (Apotheken - Versand): 19Quelle: ServiceValue

Branche: Augenlaser-Kliniken

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungEuroEyes8,3%höchstes VertrauenCARE Vision7,9%sehr hohes Vertrauenlasik germany5,2%hohes VertrauenLasermed Zentrum-3,4% Lasikland-4,7% Smile Eyes-5,9% Optical Express-7,4% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 43,6%Anzahl Unternehmen (Augenlaser-Kliniken): 7Quelle: ServiceValue

Branche: Autoglasreparatur

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungCarglass30,2%höchstes VertrauenWintec Autoglas0,4%hohes Vertrauenjunited AUTOGLAS0,2%hohes VertrauenScheiben-Doktor-3,4% Ihr Autoglaser-8,0% KS Autoglas-19,5% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 50,4%Anzahl Unternehmen (Autoglasreparatur): 6Quelle: ServiceValue

Branche: Autohändler

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungJacobs Gruppe9,2%höchstes VertrauenScherer6,7%sehr hohes VertrauenRosier5,9%sehr hohes VertrauenAuto Weller5,6%sehr hohes Vertrauenahg4,6%hohes VertrauenSENGER3,7%hohes VertrauenJacob Fleischhauer3,4%hohes VertrauenMoll Gruppe1,8%hohes VertrauenLUEG-0,8% Gottfried Schultz-1,1% Dinnebier-4,3% Autohaus Hahn-5,4% Graf Hardenberg-6,2% löhr Gruppe-6,3% Glinicke-7,9% Dello-8,8% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 51,0%Anzahl Unternehmen (Autohändler): 16Quelle: ServiceValue

Branche: Autohersteller

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungMercedes-Benz19,3%höchstes VertrauenOpel17,6%sehr hohes VertrauenBMW16,9%sehr hohes VertrauenAudi14,3%sehr hohes VertrauenToyota9,0%sehr hohes VertrauenFord8,1%sehr hohes VertrauenMazda5,9%hohes VertrauenVolkswagen5,1%hohes VertrauenRenault4,9%hohes VertrauenMini4,1%hohes VertrauenSeat3,0%hohes VertrauenSkoda2,0%hohes VertrauenVolvo1,1%hohes VertrauenPorsche0,7%hohes VertrauenJaguar-0,1% Honda-2,1% Peugeot-2,5% Jeep-2,9% Nissan-3,8% Hyundai-6,1% Kia-6,2% Alfa-Romeo-6,8% Saab-7,3% smart-7,4% Fiat-7,6% Landrover-8,0% Citroën-13,1% Subaru-16,9% Dacia-21,4% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 60,7%Anzahl Unternehmen (Autohersteller): 29Quelle: ServiceValue

Branche: Autoservice

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungVergölst16,2%höchstes VertrauenA.T.U16,2%sehr hohes VertrauenBosch Car Service15,2%sehr hohes Vertrauenpitstop11,8%sehr hohes VertrauenEuromaster8,0%hohes VertrauenFirst Stop1,0%hohes VertrauenPneuhage-1,4% Premio Reifen + Autoservice-3,6% Quick Reifendiscount-4,9% stop + go-5,6% 1a Autoservice-5,9% Reiff-9,8% Driver (Pneumobil)-10,0% Point S-12,1% ad-AUTO DIENST-15,0% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 50,9%Anzahl Unternehmen (Autoservice): 15Quelle: ServiceValue

Branche: Autovermieter

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungSixt14,4%höchstes VertrauenEuropcar13,8%sehr hohes VertrauenHertz11,3%hohes VertrauenBuchbinder10,3%hohes VertrauenAvis9,7%hohes VertrauenBudget-7,6% Enterprise-9,6% Euromobil-12,4% Starcar-13,0% Europa Service-16,9% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 64,3%Anzahl Unternehmen (Autovermieter): 10Quelle: ServiceValue

Branche: Autowaschanlagen

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungMr. Wash9,9%höchstes VertrauenKärcher Clean Park7,9%sehr hohes VertrauenCleanCar6,3%hohes VertrauenCOSY-WASCH2,2%hohes VertrauenBest Carwash-3,6% IMO Carwash-9,7% Wap WaschBär-12,9% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 55,7%Anzahl Unternehmen (Autowaschanlagen): 7Quelle: ServiceValue

Branche: Baby- und Kleinkindausstatter - online

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*Auszeichnungtausendkind.de10,8%höchstes Vertrauenbabymarkt.de9,6%sehr hohes Vertrauenwindeln.de6,7%sehr hohes Vertrauen123babyland.de5,9%hohes Vertrauenbabyartikel.de3,4%hohes Vertrauenvertbaudet.de1,0%hohes Vertrauenbabyonlineshop.de-0,7% petit-bateau.de-2,5% babybrands.de-4,7% skandic.de-5,2% engelundbengel.com-7,1% hans-natur.de-8,5% babyprofi.de-8,6% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 56,0%Anzahl Unternehmen (Baby- und Kleinkindausstatter - online): 13Quelle: ServiceValue

Branche: Baby- und Kleinkindausstatter - stationär

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*Auszeichnungbabywalz9,2%höchstes VertrauenJAKO-O7,8%sehr hohes VertrauenBaby1One0,6%hohes VertrauenHappyBaby-17,6% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 67,8%Anzahl Unternehmen (Baby- und Kleinkindausstatter - stationär): 4Quelle: ServiceValue

Branche: Bäckereiketten

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungKamps10,3%höchstes VertrauenDitsch8,4%sehr hohes VertrauenBrotmeisterei Steinecke6,2%sehr hohes VertrauenSchäfer's Brot5,5%sehr hohes VertrauenJunge Die Bäckerei2,8%hohes VertrauenMalzers Backstube2,3%hohes VertrauenWiener Feinbäckerei Heberer1,4%hohes VertrauenLe CroBag-0,6% Bäckerei Oebel-3,0% Landbäckerei Ihle-5,4% von Allwörden-6,1% K&U Bäckerei-6,5% Glocken Bäckerei-7,4% Lila Bäcker-7,7% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 65,4%Anzahl Unternehmen (Bäckereiketten): 14Quelle: ServiceValue

Branche: Bäckereiketten - SB

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungBackWerk10,1%höchstes VertrauenBack-Factory8,4%hohes VertrauenBäckerei Wilhelm Middelberg-3,4% Back König-5,2% MR.BAKER-9,9% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 55,2%Anzahl Unternehmen (Bäckereiketten - SB): 5Quelle: ServiceValue

Branche: Badausstatter

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*Auszeichnungelements9,6%höchstes VertrauenRichter+Frenzel8,6%sehr hohes VertrauenReuter6,2%sehr hohes VertrauenSANITÄR-HEINZE4,4%hohes VertrauenREISSER2,3%hohes VertrauenDEBA Badsysteme1,4%hohes VertrauenMosecker-2,0% Peter Jensen-2,0% Elmer-2,6% Zander-3,3% badambiente (Kurt Pietsch)-3,8% WIEDEMANN-6,5% Andreas Paulsen-12,3% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 46,2%Anzahl Unternehmen (Badausstatter): 13Quelle: ServiceValue

Branche: Badausstatter - online

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*Auszeichnungemero.de8,9%höchstes Vertrauenmegabad.com7,5%sehr hohes Vertrauenmach-dein-bad.de6,9%sehr hohes Vertrauenbadausstattung24.de3,0%hohes Vertrauenarcom-center.de1,6%hohes Vertrauenbad24.org0,4%hohes Vertrauenbadshop.de0,3%hohes Vertrauenneuesbad.de0,1%hohes Vertrauenshkshop.com-1,2% wcshop24.de-1,9% sanitaerdiscount24.de-2,7% bernstein-badshop.de-5,3% baddepot.de-7,6% skybad.de-10,1% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 42,7%Anzahl Unternehmen (Badausstatter - online): 14Quelle: ServiceValue

Branche: Banken - bundesweit

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungPostbank12,2%höchstes VertrauenCommerzbank10,5%sehr hohes VertrauenKfw Bank7,3%hohes VertrauenSantander Bank6,2%hohes VertrauenTargobank4,1%hohes VertrauenHypoVereinsbank-4,2% Deutsche Bank-7,5% Deutsche Apotheker und Ärztebank (Apobank)-11,8% BBBank (Badische Beamtenbank)-16,9% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 53,4%Anzahl Unternehmen (Banken - bundesweit): 9Quelle: ServiceValue

Branche: Banken - online

Unternehmenabsolute Abweichung vom BranchenmittelwertAuszeichnungDKB (Deutsche Kreditbank)11,3%höchstes VertrauenING10,2%sehr hohes Vertrauencomdirect9,2%sehr hohes VertrauenGLS Bank5,3%sehr hohes VertrauenVolkswagen Bank4,4%hohes VertrauenConsorsbank3,8%hohes VertrauenEthik Bank2,8%hohes VertrauenBank of Scotland2,1%hohes VertrauenUmweltBank2,1%hohes VertrauenTriodos Bank1,5%hohes VertrauenBMW Bank1,3%hohes Vertrauennorisbank0,1%hohes VertrauenMercedes-Benz Bank-2,8% Deutsche Skatbank-3,3% Wüstenrot direct-4,3% Audi Bank-5,8% 1822direkt-17,4% RaboDirect-20,3% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 53,5%Anzahl Unternehmen (Banken - online): 18Quelle: ServiceValue

Branche: Banken - regional

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungSparkasse KölnBonn13,1%höchstes VertrauenSparda-Bank Baden-Württemberg12,9%sehr hohes VertrauenSparda-Bank Hessen12,0%sehr hohes VertrauenHamburger Sparkasse (Haspa)9,6%sehr hohes VertrauenSparkasse Leipzig8,9%sehr hohes VertrauenDie Sparkasse Bremen6,9%sehr hohes VertrauenBerliner Sparkasse6,8%sehr hohes VertrauenFrankfurter Sparkasse (Fraspa)6,1%sehr hohes VertrauenStadtsparkasse München6,1%sehr hohes VertrauenVolksbank Mittelhessen5,9%sehr hohes VertrauenMittelbrandenburgische Sparkasse5,4%sehr hohes VertrauenSparda-Bank Südwest5,3%sehr hohes VertrauenFrankfurter Volksbank4,9%hohes VertrauenBerliner Volksbank4,6%hohes VertrauenSparkasse Nürnberg4,5%hohes VertrauenSparda-Bank Berlin4,2%hohes VertrauenKreissparkasse Esslingen-Nürtingen3,7%hohes VertrauenStadtsparkasse Düsseldorf3,5%hohes VertrauenKreissparkasse Köln3,4%hohes VertrauenNassauische Sparkasse (Naspa)3,0%hohes VertrauenHamburger Volksbank2,7%hohes VertrauenSparkasse Aachen2,1%hohes VertrauenKreissparkasse München Starnberg Ebersberg1,1%hohes VertrauenSparda-Bank Hannover0,9%hohes VertrauenSparkasse Krefeld0,7%hohes VertrauenSparda-Bank Hamburg0,3%hohes VertrauenSparkasse Hannover0,3%hohes VertrauenOstsächsische Sparkasse Dresden0,1%hohes VertrauenOldenburgische Landesbank (OLB)-0,4% Sparda-Bank West-1,2% Sparkasse Essen-1,3% Sparkasse Münsterland Ost-1,3% PSD Bank München-1,4% Münchner Bank-1,5% Volksbank Stuttgart-1,6% Kreissparkasse Ludwigsburg-1,7% Sparkasse Pforzheim Calw-1,7% Sparda-Bank Nürnberg-1,8% PSD Bank Rhein-Ruhr-2,0% National-Bank-2,5% Mainzer Volksbank-2,6% Sparda-Bank Augsburg-3,0% VerbundVolksbank OWL-3,0% PSD Bank Hessen-Thüringen-3,5% PSD Bank Berlin-Brandenburg-3,8% PSD Bank Hannover-3,8% Hannoversche Volksbank-4,2% Volksbank Bielefeld-Gütersloh-4,2% Sparda-Bank Ostbayern-4,6% PSD Bank Karlsruhe-Neustadt-5,2% Sparda-Bank München-5,2% PSD Bank Kiel-6,5% PSD Bank Westfalen-Lippe-6,7% VR Bank Rhein-Neckar-7,7% PSD Bank Nord-8,3% PSD Bank Nürnberg-8,7% PSD Bank RheinNeckarSaar-8,8% PSD Bank West-9,7% Dortmunder Volksbank-10,3% PSD Bank Koblenz-11,0% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 38,3%Anzahl Unternehmen (Banken - regional): 60Quelle: ServiceValue

Branche: Baufinanzierer - Vermittler

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungInterhyp7,7%höchstes VertrauenBaufi245,8%sehr hohes VertrauenACCEDO4,2%sehr hohes VertrauenPlanetHome Finanzierung4,1%sehr hohes VertrauenWüstenrot Baufinanzierung3,5%hohes VertrauenBauFi Direkt1,8%hohes VertrauenBaugeld Spezialisten0,1%hohes VertrauenEnderlein Baufinanzierungen-0,6% immo-finanzcheck-2,6% MKIB-2,6% Dr. Klein (Baufinanzierer - Vermittler)-5,7% DTW Immobilienfinanzierung-6,8% credit web-9,0% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 37,8%Anzahl Unternehmen (Baufinanzierer - Vermittler): 13Quelle: ServiceValue

Branche: Baumärkte

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungOBI16,0%höchstes VertrauenHornbach14,7%sehr hohes Vertrauentoom BauMarkt13,9%sehr hohes VertrauenBauhaus12,9%sehr hohes Vertrauenhagebau11,3%sehr hohes VertrauenHellweg2,4%hohes VertrauenGlobus Baumarkt1,6%hohes VertrauenBAUKING0,6%hohes VertrauenSTABILO-Fachmarkt0,3%hohes VertrauenBayWa-4,2% B1 Discount Baumarkt-17,0% Knauber-21,4% hela Profi Zentrum-31,0% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 68,7%Anzahl Unternehmen (Baumärkte): 13Quelle: ServiceValue

Branche: Bausparkassen

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungWüstenrot Bausparkasse24,4%höchstes VertrauenBausparkasse Schwäbisch Hall23,7%sehr hohes VertrauenBHW Bausparkasse18,9%sehr hohes VertrauenSignal Iduna Bauspar1,5%hohes VertrauenBKM - Bausparkasse Mainz1,0%hohes VertrauenDebeka Bausparkasse0,6%hohes VertrauenLBS Bayern-1,2% Deutsche Bausparkasse Badenia-1,2% Aachener Bausparkasse-2,1% Alte Leipziger Bauspar-3,6% LBS Südwest-3,6% LBS Nord-3,7% LBS West-6,2% Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg-6,7% LBS Hessen-Thüringen-7,3% Deutsche Bank Bauspar-8,3% LBS Saar-12,2% LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse-14,2% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 46,2%Anzahl Unternehmen (Bausparkassen): 18Quelle: ServiceValue

Branche: Blumenversender

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*Auszeichnungfleurop.de22,0%höchstes Vertrauenblume2000.de19,4%sehr hohes Vertrauenaldi-blumen.de10,2%hohes Vertrauen123blumenversand.de3,9%hohes Vertrauenfloraprima.de1,9%hohes Vertrauenvalentins.de-5,1% euroflorist.de-6,1% blumenfee.de-12,5% bluvesa.de-16,1% florito.de-17,6% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 53,7%Anzahl Unternehmen (Blumenversender): 10Quelle: ServiceValue

Branche: Buchverlage

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungKlett11,7%höchstes VertrauenCoppenrath Verlag10,8%sehr hohes VertrauenRavensburger Buchverlag10,8%sehr hohes VertrauenFischer8,9%sehr hohes VertrauenLangenscheidt8,9%sehr hohes VertrauenKosmos8,7%sehr hohes VertrauenHeyne8,3%sehr hohes VertrauenSuhrkamp8,2%sehr hohes VertrauenCornelsen8,1%sehr hohes VertrauenPons7,9%hohes VertrauenRowohlt7,7%hohes VertrauenUllstein6,9%hohes VertrauenBastei Lübbe6,7%hohes VertrauenGoldmann5,6%hohes VertrauenPiper1,2%hohes VertrauenDiogenes-0,4% Knauer-0,8% DTV Verlagsgesellschaft-1,2% Carlsen-2,5% Arena-4,6% Kiepenheuer & Witsch-8,2% Gräfe und Unzer-9,2% C.H. Beck-10,1% Hueber-12,0% Blanvalet-16,6% BTB-23,3% Dorling Dindersley-31,6% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 68,9%Anzahl Unternehmen (Buchverlage): 27Quelle: ServiceValue

Branche: Burger-Restaurants

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungHans im Glück8,0%höchstes VertrauenPeter Pane6,5%hohes VertrauenJim Block-5,1% Burgerheart-9,5% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 62,4%Anzahl Unternehmen (Burger-Restaurants): 4Quelle: ServiceValue

Branche: Carsharing-Anbieter

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungDriveNow8,1%höchstes VertrauenCar2go6,9%sehr hohes VertrauenFlinkster3,3%hohes VertrauenStadtmobil1,2%hohes VertrauenCambio Carsharing-4,1% book-n-drive-4,5% teilAuto-5,1% Greenwheels-5,8% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 45,3%Anzahl Unternehmen (Carsharing-Anbieter): 8Quelle: ServiceValue

Branche: Cashbackportale

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungShoop12,2%höchstes VertrauenGETMORE12,1%sehr hohes VertrauenCashbackDeals9,8%sehr hohes VertrauenQassa8,6%sehr hohes VertrauenCashSparen6,8%hohes VertrauenQuestler1,2%hohes VertraueniGraal-4,5% Aklamio-5,2% Prozenthaus24-9,7% link-o-mat-9,8% Tamola-9,8% Andasa-11,8% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 48,8%Anzahl Unternehmen (Cashbackportale): 12Quelle: ServiceValue

Branche: Computer-Fachmärkte

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungPC-Spezialist11,3%höchstes VertrauenARLT Computer-1,7% GRAVIS-3,4% K&M Computer-6,3% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 53,7%Anzahl Unternehmen (Computer-Fachmärkte): 4Quelle: ServiceValue

Branche: Contract-Caterer

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungAramark4,6%höchstes Vertrauenapetito catering3,2%sehr hohes VertrauenDussmann2,5%sehr hohes VertrauenKlüh Catering1,6%hohes VertrauenSodexo1,6%hohes VertrauenSV Group0,1%hohes VertrauenPrimus Service-2,4% Compass Group-3,7% Genuss & Harmonie (Die Frischemacher)-7,6% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 44,1%Anzahl Unternehmen (Contract-Caterer): 9Quelle: ServiceValue

Branche: Curated-Shopping-Anbieter

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*Auszeichnungzalon.de5,0%höchstes Vertrauenoutfittery.de3,4%sehr hohes Vertrauenmodomoto.de1,4%hohes Vertrauenmodefreyhaus.de-2,4% kisura.de-7,3% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 47,9%Anzahl Unternehmen (Curated-Shopping-Anbieter): 5Quelle: ServiceValue

Branche: Depot-Banken

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungOnVista Bank4,2%höchstes VertrauenFlatex3,1%hohes VertrauenLynx Broker-1,9% CapTrader-5,4% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 47,2%Anzahl Unternehmen (Depot-Banken): 4Quelle: ServiceValue

Branche: Digitale Finanzexperten

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungZINSPILOT18,3%höchstes Vertrauenauxmoney (Digitale Finanzexperten)15,8%sehr hohes Vertrauensmava (Digitale Finanzexperten)11,6%sehr hohes VertrauenWeltSparen10,4%sehr hohes VertrauenmoneyFilter9,2%sehr hohes VertrauenLendico (Digitale Finanzexperten)7,1%hohes Vertrauenfidorbank1,9%hohes Vertraueneasyfolio1,3%hohes Vertrauenyouvestor0,1%hohes VertrauenjustETF0,1%hohes Vertrauenmoneygarden-0,3% feelix-0,4% N26-0,6% moneymeets-2,2% numbrs-2,7% rentablo-2,8% kreditech (Digitale Finanzexperten)-3,4% LIQID-3,6% Savedo-3,8% Whitebox-4,4% Vexcash (Digitale Finanzexperten)-4,5% quirion-4,7% VisualVest-4,7% kapilendo-4,7% scalable-4,9% ginmon-6,6% treefin-6,8% fintego-7,0% growney-7,6% *in ProzentpunktenBranchenmittelwert: 39,6%Anzahl Unternehmen (Digitale Finanzexperten): 29Quelle: ServiceValue

Branche: Digitale Versicherungsexperten

Unternehmenabsolute Abweichung vom Branchenmittelwert*AuszeichnungVorsorgeKampagne4,9%höchstes Vertrauenhelden.de4,3%sehr hohes VertrauenClark3,7%sehr hohes VertrauenMobilversichert3,2%sehr hohes VertrauenGetsurance2,6%sehr hohes Vertrauensimplr2,0%hohes Vertrauenallesmeins1,7%hohes Vertrauennexible1,4%hohes VertrauenFriendsurance0,9%hohes VertrauenTED Versicherung0,8%hohes VertrauenKnip0,2%hohes Vertrauenfairr.de-0,1% volders-0,3% Schutzklick-0,5% myPension-0,7% AppSichern-1,7% GetSafe-1,9% V-Akte-2,5% Covomo-3,1% easy.insurance-3,4% ...

