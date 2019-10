Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH, 2. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DONNERSTAG: Wegen Feiertagen findet in Deutschland und Südkorea kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13:22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.918,50 -0,66% +16,09% Euro-Stoxx-50 3.463,71 -1,55% +15,40% Stoxx-50 3.158,28 -1,55% +14,43% DAX 12.078,33 -1,51% +14,39% FTSE 7.208,99 -2,06% +9,40% CAC 5.494,30 -1,85% +16,14% Nikkei-225 21.778,61 -0,49% +8,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,84 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,84 53,62 +0,4% 0,22 +11,7% Brent/ICE 58,81 58,89 -0,1% -0,08 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.487,43 1.479,18 +0,6% +8,25 +16,0% Silber (Spot) 17,30 17,25 +0,3% +0,05 +11,6% Platin (Spot) 879,61 878,00 +0,2% +1,61 +10,4% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,2% -0,00 -3,7%

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Ölpreise. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,9 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,4 Millionen Barrel berichtet worden. Nun werde auf die offiziellen US-Lagerdaten am Nachmittag gewartet. Übergeordnet bleiben auch die Sorgen in Bezug auf eine drohende globale Rezession ein Belastungsfaktor, nach dem überraschend schwachen ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe am Vortag. Mit der wachsenden Unsicherheit legt der "sichere Hafen" Gold weiter zu.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Sorgen vor einer globalen Rezession dürften auch zur Wochenmitte auf der Wall Street lasten. Der am Vortag überraschend gefallene ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe, der eine Schrumpfung der Industrie in den USA angezeigt hatte, wirkt weiter nach. Mit dem gefallenen ISM-Unterindex Beschäftigung rückt nun der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag verstärkt in den Fokus. Einen Indikator könnte der vor der Startglocke anstehende ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor im September liefern. Hier wird mit einer Zunahme um 125.000 Stellen gerechnet, nach zuletzt plus 195.000 Stellen. Mit den weiter gestiegenen Konjunktursorgen rückt zudem der Handelsstreit zwischen den USA und China stärker in den Blick, denn die Auswirkungen der gegenseitigen Verhängung von Strafzöllen sind nun in der globalen Wirtschaft deutlich abzulesen, so ein Beobachter. Damit steigen gleichzeitig die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde im Oktober, wenngleich die Erwartungen an ein umfassendes Abkommen gering sind. Gegen den Trend könnte es mit der Aktie von Johnson & Johnson leicht nach oben gehen. In der Opioide-Krise in den USA hat der Arzneimittel-Hersteller einem Millionenvergleich zugestimmt. Der Pharmakonzern teilte mit, sich mit den von der Suchtkrise betroffenen Bezirken Cuyahoga und Summit im US-Bundesstaat Ohio auf eine Vergleichszahlung in Höhe von 20,4 Millionen Dollar geeinigt zu haben. Damit entgeht der Konzern einem Großprozess. Die beiden Bezirke hatten dem Unternehmen vorgeworfen, die Opioide-Krise mit ausgelöst zu haben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht September Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +125.000 Stellen zuvor: +195.000 Stellen 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kräftig im Minus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmittag. Der Schreck über die schwachen Konjunkturdaten vor allem aus den USA vom Vortag wirkt nach. Denn mit dem ISM-Index der Industrie hatte nach dem Chicago-Einkaufsmanager-Index am Montag gleich das zweite wichtige Konjunktur-Barometer hintereinander kräftig enttäuscht. Entgegen der Erwartung verbesserter Daten bewegten sie sich stattdessen in Richtung einer Kontraktion der Wirtschaft. Es sieht zunehmend danach aus, dass die Rezession in der Industrie globale Ausmaße annimmt, was im direkten Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China stehen dürfte. Entsprechend hoch fällt der Schock im exportlastigen DAX aus. So fallen bei den Chemiewerten Covestro um 4,1 Prozent und BASF um 1,2 Prozent. Heidelbergcement geben um 4,2 Prozent nach, aber auch Adidas um 2,6 Prozent und FMC um 2,3 Prozent. Fast sämtliche Aktien in Europa notieren im Minus, im DAX zeigen sich Vonovia als einziger Titel im Plus mit 0,3 Prozent. Auch das Thema "Brexit" steht wieder im Fokus. Premierminister Boris Johnson wird der EU heute ein "endgültiges Angebot" für ein neues Brexit-Abkommen machen. Am Mittag betonte er, der 31.Oktober stehe als Austrittsdatum weiterhin fest. Die Marktstrategen von JP Morgan setzen dagegen auf eine erneute Verschiebung. Positiv ragen Grenke nach Zahlen hervor. Die Aktien steigen um 5,6 Prozent. Auch die Zahlen von Carl Zeiss Meditec kommen gut an, für die Aktie geht es um 4 Prozent nach oben. Sehr schwache Einzelhandelszahlen aus Hongkong für August belasten den europäischen Luxussektor. LVMH verlieren 2 Prozent, Kering 3 Prozent, Richemont 2,2 Prozent, Burberry 2,7 Prozent und Hugo Boss 2,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0933 +0,01% 1,0935 1,0922 -4,6% EUR/JPY 117,53 -0,23% 117,84 117,77 -6,5% EUR/CHF 1,0924 +0,59% 1,0871 1,0877 -3,0% EUR/GBP 0,8918 +0,26% 0,8910 0,8930 -0,9% USD/JPY 107,51 -0,23% 107,83 107,83 -1,9% GBP/USD 1,2261 -0,26% 1,2278 1,2230 -3,9% USD/CNY 7,1484 0,0% 7,1484 7,1484 +3,9% Bitcoin BTC/USD 8.240,25 -0,87% 8.214,02 8.348,38 +121,6%

Das britische Pfund steht zur Wochenmitte weiter unter Abgabedruck. Übergeordnet sind es die weiteren Entwicklungen rund um den Brexit, die auf der Devise lasten. Premierminister Boris Johnson wird der EU am Mittwoch ein "endgültiges Angebot" für ein neues Brexit-Abkommen machen, wie Downing Street am Dienstag mitteilte. Wenn Brüssel nicht zu Gesprächen über den neuen Vorschlag bereit sei, werde die Regierung die Verhandlungen einstellen und es werde zu einem ungeregelten Brexit kommen. Für Belastung sorgen auch die neusten britischen Konjunkturdaten, die einen weiteren Beweis dafür geliefert haben, wie sehr die Ungewissheit um den Brexit die britische Wirtschaft belastet. Der Einkaufsmanagerindex für den Bausektor in Großbritannien fiel im September auf 43,3 Punkte von 45,0 im August. Der Rückgang war der zweitstärkste seit April 2009. Das fällt im Tagestief auf 1,2226 Dollar und kann sich seitdem nur leicht erholen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zur Wochenmitte durch die Bank mit Abschlägen gezeigt. Belastet wurden die Märkte von globalen Konjunktursorgen, nachdem in den USA der ISM-Index mit den schlechtesten Produktionszahlen seit einem Jahrzehnt überraschend eine Schrumpfung der US-Industrie angezeigt hatte. Die Anleger zeigten sich daraufhin zunehmend besorgt um das globale Wirtschaftswachstum, hatten sich doch zuletzt schwache Konjunkturdaten gehäuft. In Tokio gab der Nikkei-Index um 0,5 Prozent nach, belastet vom stärkeren Yen, der aufgrund seines Rufs als vermeintlich sicherer Hafen von Anlegern gesucht war. Der Kospi in Seoul verzeichnete Abgaben von 2,0 Prozent. Belastet wurde die Stimmung hier auch von einem neuen Raketentest Nordkoreas nur einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA. Unter den Einzelwerten zeigten sich China Mobile in Hongkong im späten Handel 0,5 Prozent fester. Die Analysten von Daiwa hatten ihre Einstufung für die Aktie auf "Buy" hochgestuft von "Outperform".

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Mit Blick auf die schwachen Einkaufsmanager-Indizes minimieren Anleger ihr Risiko. Die größten Spreadausweitungen verzeichneten in den letzten 24 Stunden die Bereiche Health Care und Oil & Gas. Gegen den Trend engten sich die Financials ein. Hier gab es am Vortag eine gutes Angebot am Primärmarkt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SAP und GK Software entwickeln Softwarelösungen für den Einzelhandel

SAP und GK Software erweitern ihre strategische Partnerschaft. Die beiden Softwareunternehmen wollen gemeinsam branchenspezifische Lösungen für den Einzelhandel liefern, wie die SAP SE mitteilte. Dieser erlebe gegenwärtig einen massiven Digitalisierungsschub und benötige "intelligente, genau an die Bedürfnisse der Branche angepasste Technologien", um dabei erfolgreich zu sein. SAP und GK Software arbeiten seit 2009 zusammen und bauen derzeit ein gemeinsames Retail Excellence Center auf, in dem sie ihre Kompetenzen bündeln wollen, um unter anderem neue Konzepte und Lösungen zu entwickeln, die auf die besonderen Bedürfnisse des Einzelhandels zugeschnitten sind. Zu diesem Zweck hatte die GK Software SE im August eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 5,1 Millionen Euro erlöst.

Siemens verbucht Kraftwerks-Aufträge über 290 Mio EUR

