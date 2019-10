Das Busan One Asia Festival (BOF), ein Festival für alle Menschen weltweit, die K-POP lieben, soll vom 19. bis 25. Oktober in der wunderschönen Stadt Busan stattfinden, die vom Meer, Bergen und Flüssen umrahmt ist.

Das Busan One Asia Festival (BOF) 2019 findet vom 19. bis 25. Oktober in der wunderschönen Stadt Busan statt. Für das Festival werden aktualisierte Inhalte vorbereitet, um den Besuchern attraktive Erlebnisse zu bieten. Zunächst wird ein mit Stars besetztes K-POP-Konzert das großartige Festival am 19. Oktober mit einem Line-up eröffnen, das AB61X, ITZY, HA SUNG WOON, KIM JAE HWAN und KIM SE JEONG umfasst und an einem wunderschönen Ort für einen Sonnenuntergang, dem Eco Park Hwamyung, stattfindet. Durch die kraftvolle Musik wird das Publikum unabhängig vom Alter miteinander vereint. Stray Kids, Lovelyz und JBJ95 werden ebenfalls am Abschlussevent teilnehmen und versprechen ein erneutes Treffen am BOF 2020. Das Foto zeigt die Abschlussaufführung auf dem Busan One Asia Festival 2018. (Foto: Business Wire)

Anlässlich des viertenJahres des BOF werden für das Festival 2019 aktualisierte Inhalte vorbereitet, um den Besuchern attraktive Erlebnisse zu bieten. Zunächst wird ein mit Stars besetztes K-POP-Konzert das großartige Festival am 19. Oktober mit einem Line-up eröffnen, an dem AB61X, ITZY, HA SUNG WOON, KIM JAE HWAN und KIM SE JEONG teilnehmen werden und das an einem wunderschönen Ort für einen Sonnenuntergang, dem Eco Park Hwamyung, stattfinden wird. Das Family Park Concert markiert das Ende des Festivals am 25. Oktober. Die musikalische Power wird das Publikum unabhängig vom Alter miteinander vereinen. Stray Kids, Lovelyz und JBJ95 werden ebenfalls am Abschlussevent teilnehmen und haben versprochen, auch beim BOF 2020 wieder dabei zu sein.

BOF Land findet in Gunam-ro statt, in der Nähe des berühmten und wunderschönen Strandes von Haeundae. BOF Land ist ein kultureller Tummelplatz zum Beobachten, Spielen, Fotografieren und Genießen zahlreicher Inhalte der K-Kultur. Die Besucher werden vollauf begeistert sein.

In diesem Jahr wird ein neues öffentliches Casting-Projekt durchgeführt: Music Lable On BOF, in Zusammenarbeit mit CUBE Entertainment. Bei dieser Veranstaltung werden die nächsten BOF-K-POP-Stars geboren. Das Auswahlverfahren findet bis zum 24.September statt. Den Gewinnern wird ein Auftritt auf der Sonderbühne garantiert und sie werden zu Trainees großer Unterhaltungsunternehmen.

Aber das ist noch nicht alles. Die Hip-Hop-Liebhaber erwartet darüber hinaus noch ein weiteres besonderes Ereignis. Top-Hip-Hop-Künstler wie Simon Dominic, Punchnello und Hoody werden beim Hip Hop Mashup Concert auftreten und Busan mit ihrer leidenschaftlichen Begeisterung einheizen. Das Konzert findet am 20. Oktober im Busan Cinema Center statt.

Darüber hinaus können sich die Besucher an Busans authentischer Kultur, der neuen Hallyu-Welle und einer Vielzahl an Attraktionen in der gesamten Stadt erfreuen. Wer teilnehmen möchte, findet die genauen Angaben auf der offiziellen Website (www.bof.or.kr) und der Facebook-Seite (www.facebook.com/BusanOneAsiaFestival).

