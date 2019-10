München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show



- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II Streit und Tränen bei Yasmira: Die Briefe aus der Heimat haben ihre Wirkung nicht verfehlt und Samira setzt Yasin die Pistole auf die Brust. Sie möchte von ihm wissen: Was ist zwischen dir und Dijana? Auch Aleks hat Klärungsbedarf was Dijana angeht. Er kann ihr Verhalten nicht nachvollziehen und stellt sie zur Rede. Kann die blonde Schweizerin dem smarten Ingenieur die Stirn bieten? Bei Mischarda hängt der Haussegen schon wieder schief. Genervt sucht Mischa Rat bei der quirligen Vivien. Model Ricarda entgeht das natürlich nicht. Wird sie das Gespräch torpedieren?



Gewitterwolken über dem offiziellen Couple Yasmira. Die Familienpost hat bei der hübschen Samira ihre Spuren hinterlassen und lässt sie erneut an der Beziehung zu Yasin zweifeln. Hat er wirklich kein Interesse an Dijana? Konfrontiert mit den bohrenden Fragen zu der ehemaligen Miss Universe Switzerland, reagiert der temperamentvolle Sporttrainer wütend und gereizt. Schließlich platzt Yasin der Kragen und er droht damit "Love Island" zu verlassen. Werden ihn seine BROs davon abbringen können?



Aleks hat ein Problem damit, sich stillschweigend von Dijana aufs Abstellgleis schieben zu lassen und stellt sie zur Rede. In seinen Augen ist die blonde Schweizerin ein einziger Fake. Immerhin hat sie sich kaum Zeit genommen, um ihn überhaupt kennenzulernen. Für den smarten Ingenieur ist die Sache glasklar: Sie wollte sich von Anfang an zwischen Danilo und Melissa drängen und hat ihn dafür nur benutzt. Wie wird Dijana mit den harten Worten von Aleks umgehen?



Die ewigen Streitereien von Mischarda gehen allen inzwischen gehörig auf die Nerven. Am meisten Mischa selbst. Nach einer erneuten Auseinandersetzung mit seinem Couple schüttet er der quirligen Vivien sein Herz aus. Er stellt Ricardas Ehrlichkeit in Frage und er bereut sogar den "Freundinnen-Antrag". Die beiden ahnen nicht, dass ihr Gespräch von Ricarda belauscht wird. Ist dies das endgültige Ende von dem "Couple seit Tag eins"?



Die Turteltäubchen Sidney und Vivien lassen sich von der Anspannung der andere Islander nicht anstecken und schwelgen im Liebesglück. Die Nachricht, auf ein gemeinsames Strand-Date zu gehen, kommt ihnen dabei sehr gelegen. Bei kühlen Drinks und gemeinsamen Drachensteigen tauschen das attraktive Model und die schöne Eiskonditorin verliebte Blicke und zärtliche Küsse aus.



"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": Neue Folge heute Abend

um 22:15 Uhr bei RTL II

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei

TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich. Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



Pressekontakt:



RTL II

Programmkommunikation

Nora Fleckenstein

089 - 64185 0

nora.fleckenstein@rtl2.de



Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4391333