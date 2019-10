FRANKFURT (Dow Jones)--Im September wurden in Deutschland 244.622 Pkw neu zugelassen, ein Anstieg um 22,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Was auf den ersten Blick auf einen boomenden Markt hindeutet, hat seine Ursache in einem Basiseffekt aus dem Vorjahr. Im September 2018 waren nach Einführung des neuen Abgasmessverfahrens WLTP die Neuzulassungen um 30 Prozent eingebrochen, von dieser geringen Ausgangsbasis ging es nun eben wieder stark aufwärts.

Die bisherige Jahresbilanz weist einen Zuwachs von 2,5 Prozent aus, wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte. Die gewerblichen Zulassungen stiegen gegenüber dem Vergleichsmonat um 23,9 Prozent, die der Privaten um 19 Prozent.

Einen dreistelligen Zuwachs konnten im September die deutschen Marken Porsche mit 431,1 Prozent und Audi mit 148,3 Prozent verzeichnen. Für VW (+96,0 Prozent), Ford (+25,6 Prozent), Mercedes (+20,0 Prozent) und Mini (+14,9 Prozent) wies die Statistik jeweils eine zweistellige Steigerung aus. Rückgänge zeigten sich bei BMW mit einem Minus von 18,9 Prozent am deutlichsten, gefolgt von Opel mit minus 9,1 Prozent. Den größten Anteil an den Neuzulassungen beanspruchte die Marke VW (16,2 Prozent).

59,9 Prozent der Neuwagen waren mit einem Benzinmotor ausgestattet, ein Anstieg um 13,8 Prozent, 29,6 Prozent waren Dieselfahrzeuge, also 23,5 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Pkw mit alternativen Antriebsarten zeigten zwei- bis dreistellige Zuwachsraten. Elektrisch betriebene Pkw kamen aber nur auf eine Stückzahl von 5.880 Pkw, ein Plus von 149,5 Prozent.

