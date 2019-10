Die EU-Botschafter haben die Empfehlung ausgesprochen, die Schweiz von der grauen Liste der Steueroasen zu streichen. Definitiv entscheiden müssen aber die EU-Finanzminister an ihrem Treffen am 10. Oktober in Luxemburg.Brüssel - Die EU-Botschafter haben an ihrer Sitzung am Mittwoch in Brüssel die Empfehlung ausgesprochen, die Schweiz von der grauen Liste der Steueroasen zu streichen. Dies bestätigten EU-Kreise der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Definitiv entscheiden müssen aber die EU-Finanzminister an ihrem Treffen am 10. Oktober in Luxemburg. Mit dem Entscheid der Botschafter war zu rechnen.

