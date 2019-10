Bochum / Berlin (ots) - Masterplan.com (www.masterplan.com), die Weiterbildungsplattform für digitale Kompetenz, stellt heute vier neue weitreichende Features vor. Ab sofort stehen die Lernvideos auch in englischer Sprache zur Verfügung. Damit geht das Unternehmen auf Kundenwünsche ein und fasst eine Expansion in weitere Länder ins Auge. Zudem reagiert Masterplan.com auf eine der häufigsten Nutzeranfragen und macht die Inhalte zusätzlich über eine App zugänglich. Das Kursangebot erweitert sich um Softskill-Trainings sowie Lektionen mit Investor Frank Thelen, Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und FlixBus-Gründer Daniel Krauss. Darüber hinaus kooperiert Masterplan mit der Bits & Pretzels und dem Pirate Summit: Die Keynotes von LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffmann, Schauspielerin Jessica Alba und vielen weiteren Top-Speakern werden den Kunden von Masterplan.com zur Verfügung stehen.



Jetzt auch auf Englisch und als App für unterwegs



"Unser Angebot wird oftmals von großen Unternehmen und Konzernen genutzt, die auch Mitarbeiter an Standorten außerhalb von Deutschland haben", so Co-Founder Stefan Peukert. "Masterplan zielt darauf ab, dass alle Mitarbeiter ein Verständnis von der Digitalisierung haben und die nötigen Skills besitzen. Deshalb ist es essentiell, unsere Inhalte auch auf Englisch bereitzustellen." Dies ermöglicht es Masterplan.com auch, die geplante Expansion in weitere Länder anzugehen. Für die beste Tonqualität hat das Bochumer Unternehmen mit dem Haus-und-Hof-Synchronisationsstudio von Netflix zusammengearbeitet. Auch mit dem Launch ihrer App im Oktober geht Masterplan.com auf zentrale Wünsche der User ein: Unabhängig von Ort und Zeit lernen zu können. Ein Feature der App ist es, Inhalte im Offline-Modus ansehen zu können. "Das Nutzerverhalten belegt, dass gerade nach Feierabend und auch am Wochenende viel gelernt wird. Logisch, dass auch berufliche Reisen prädestiniert dafür sind, sich fortzubilden", erklärt Mitgründer Dr. Daniel Schütt das neue Angebot. Die Download-Funktion einzelner Lektionen bietet einen großen Mehrwert für die, die viel mit Flieger oder Bahn unterwegs sind, wo eine entsprechende Internetverbindung oftmals nicht gegeben ist.



Man lernt nie aus - Masterplan mit neuen Speakern und Inhalten der Bits & Pretzels und dem Pirate Summit



Künstliche Intelligenz reicht den Menschen schon jetzt in einzelnen Arbeitsbereichen das Wasser und übernimmt nebst repetitiven Prozessen zunehmend komplexere Aufgaben. Eines wird sie in naher Zukunft jedoch nicht erlernen können: Softskills. Wie begeistere ich Menschen für meine Idee? Wie plane ich meine Kapazitäten? Wie löse ich Konflikte, gebe Feedback und verstehe mein Gegenüber? All diesen Fragen begegnet Masterplan mit einem breiten Softskills-Angebot, in dem unter anderem Petra Ziegler, Sprachcoach diverser Top-Manager, und Frank Asmus, prominenter Präsentationstrainer, als Experten ihr Wissen weitergeben. Die neuen Lektionen sind ab Oktober auf der Plattform verfügbar.



Nebst Softskill-Training erweitert Masterplan.com auch das reguläre Kursangebot. Mit dabei: Der Promi-Investor Frank Thelen und Daniel Krauss, Gründer und CIO von Flixbus. Krauss teilt seine Expertise, wie er mit seinem Unternehmen in kürzester Zeit den Reise-Markt umkrempeln konnte, während Frank Thelen über Radikale Innovationen spricht. "Ich bin ein großer Freund davon, Wissen für alle zugänglich zu machen und freue mich daher, bei Masterplan meinen Teil dazu beizutragen", so Thelen. Masterplan.coms Content-Partnerschaften mit dem Pirate Summit und der Bits & Pretzels gewährt allen Lernenden zusätzlich Zugriff auf alle Keynotes - und zwar in voller Länge und gewohnter Kinoqualität.



