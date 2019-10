Das spanische Forst- und Energieunternehmen Forestalia will in einer Provinz im Osten Spaniens drei Gigawatt an Solar- und Windparks bauen und so der Landflucht vorbeugen. Die Parks könnten außerdem ein Kohlekraftwerk ersetzen. Die spanische Firma Forestalia will in den nächsten vier Jahren in der spanischen Provinz Teruel Solar- und Windparks mit einer Leistung von 3.000 Megawatt (MW) realisieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...