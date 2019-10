=== D O N N E R S T A G, 3. Oktober *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 3Q, Stockholm 09:20 AT/SSM-Chef Enria, Rede bei Bankenaufsichtskonferenz (10:00 Teilnahme an Podiumsdiskussion), Wien *** 09:45 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Fundacion Rafael del Pino, Madrid 09:45 ES/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center, Madrid *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,2 zuvor: 50,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 53,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 54,8 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 53,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 50,4 1. Veröff.: 50,4 zuvor: 51,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,0 zuvor: 50,6 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q, Purchase 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit, Kiel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 14:30 BE/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim European Banking Summit, Brüssel *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,9 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 50,7 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 55,3 Punkte zuvor: 56,4 Punkte - Börsenfeiertag Deutschland, China, Südkorea F R E I T A G, 4. Oktober 00:35 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) beim WSJ-Event "The Future of Global Markets", New York *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +145.000 gg Vm zuvor: +130.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,39% gg Vm/+3,2% gg Vj *** 14:30 US/Handelsbilanz August PROGNOSE: -54,50 Mrd USD zuvor: -53,99 Mrd USD 16:25 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Tulane Business Forum, New Orleans *** 20:00 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede bei der Veranstaltung "Fed Listens: Perspectives on Maximum Employment and Price Stability", Washington - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (S&P), Portugal (DBRS), Belgien (Fitch), Estland (Fitch), Europäische Union (DBRS), Montenegro (Moody's), Tschechien (Moody's) - Börsenfeiertag China ===

