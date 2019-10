Wie viel ist der wichtigste deutsche Industriekonzern SIEMENS noch wert?



Die Zeit von Joe Kaeser als Vorstandschef von Siemens neigt sich dem Ende zu. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. Erst im nächsten Jahr will sich der Aufsichtsrat mit seiner Nachfolge beschäftigen. Technikvorstand Roland Busch wurde allerdings schon zum stellvertretenden Konzernchef befördert und damit als Kronprinz installiert. Seit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren hat Joe Kaeser Siemens massiv umgebaut. Die Produktion von Windkraftanlagen, die Medizintechnik und die Zugsparte wurden abgespalten. Im kommenden Jahr steht der Börsengang der ausgegliederten Energietechnik an, die für rund ein Drittel des Umsatzes und ein Viertel der Belegschaft von Siemens steht. Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenjournalist, analysiert in der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse die Lage bei Siemens und verrät Ihnen, was der wichtigste deutsche Industriekonzern nach den ganzen Abspaltungen noch wert ist.



