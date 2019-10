Portsmouth, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Dave Cormack, ein namhafter Unternehmer in der Softwareindustrie, wurde in den Vorstand von MediSpend berufen. Die Fachkenntnisse von Cormack werden die komplementären Kompetenzen der Branchenveteranen und hochkarätigen Spezialisten des Unternehmens verstärken, die die Wachstumsstrategien von MediSpend als führenden Anbieter von weltweiten Compliance-Lösungen für die Life-Science-Industrie lenken.



"Dave verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Etablierung und Entwicklung erfolgreicher Softwareunternehmen und bringt mit seinem innovativen Denken und vielfältigen Erfahrungsschatz eine wertvolle Perspektive zu MediSpend", sagte Craig Hauben, Chief Executive Officer von MediSpend.



Cormack, ein Unternehmer mit internationalen Referenzen beim Aufbau erfolgreicher Softwareorganisationen, ist gegenwärtig als Chairman von Curve Dental Software und Vice-Chairman des in der Scottish Premiership spielenden Fußballvereins FC Aberdeen tätig. Er war zuletzt President und Chief Executive Officer von Brightree, wo er das Start-up-Unternehmen zu einem Marktführer in der Branche der Akutnachsorge machte. Vor seiner erfolgreichen Tätigkeit bei Brightree gründete und entwickelte Cormack zwei überaus erfolgreiche Start-up-Unternehmen: Soft Systems Limited, ein in London ansässiger Anbieter von Business-Intelligence-Tools, und MiracleWorkers.com, ein in Atlanta ansässiger Marktführer im Bereich Internet-Rekrutierung für die Gesundheitsbranche. Nach der Übernahme von Soft Systems durch IQ Software war Cormack als Senior Vice President für den weltweiten Geschäftsbetrieb dieses an der NASDAQ notierten Unternehmens tätig.



"Ich bin hoch erfreut, dem Vorstand dieser Organisation beitreten zu dürfen, die sich für die Stärkung der globalen Compliance in der Life-Science-Industrie engagiert", sagte Cormack. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Craig und der gesamten Unternehmensleitung bei der Erweiterung des Lösungs-Portfolios und der Beschleunigung des Wachstumskurses von MediSpend."



MediSpend ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cloud-basierter Compliance-Software für die Life-Science-Industrie. Das MediSpend Compliance-Aufzeichnungssystem wird von einigen der größten Life-Science-Unternehmen der Welt eingesetzt. Wir unterstützen Pharma-, Medizingeräte-, Dental- und aufstrebende Life-Science-Unternehmen bei der Einhaltung internationaler Rechtsvorschriften im Gesundheitswesen bei gleichzeitiger Reduzierung von Risiken und Senkung von Kosten.



