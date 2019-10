Die Privatwirtschaft der USA hat im September etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Es kamen 135 000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte.Washington - Die Privatwirtschaft der USA hat im September etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Es kamen 135 000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs von 140 000 Stellen gerechnet. Der Stellenaufbau im Vormonat wurde von 195 000 auf 157 000 revidiert.

