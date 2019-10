London, 2. Oktober (WNM) - SoftBank hat in Ende September sein Engagement bei Wirecard innerhalb weniger Stunden nach der Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit dem deutschen Zahlungsverkehrsunternehmen verringert. Die Transaktion dürfte dem japanischen Konglomerat einen großen Gewinn bescheren - und das gleichzeitig bei einem sehr geringen Risiko eingehen. Die Transaktion folgt dem Vorbild von Warren Buffet: Auch dieser war bei Goldman Sachs am Höhepunkte der Finanzkrise eingestiegen, rettete mit seiner Reputation die ins Schleudern geratene Investment-Bank und konnte in der Folge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...