IKOULA der Spezialist für dedizierte Server und Cloud-Dienste startet nach den Ferien mit Neuzugängen durch die Einführung einer neuen Version seines Verkaufsschlagers der AGILE-Palette.

Mit der neuesten 9.Generation von Intel Core Coffee Lake i5, i7 und i9 Prozessoren kombinieren diese neuen dedizierten AGILE V2-Server mit Dual-Drive sowohl Leistung als auch Vielfältigkeit sowie IKOULA's Know-How

Eine Hochleistungspalette

Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Personen, die nach effizienten dedizierten Servern suchen, entwickelt, können die AGILE V2 für die meisten Verwendungszwecke eingesetzt werden, erreichen jedoch ihr höchstes Potential, wenn sie für Virtualisierung, Computing oder Dienstvervielfachung verwendet werden. Sie sind perfekt für Webagenturen oder Gemeinschafts-Aktivitäten (Gamers oder Entwickler).

Mit 6- bis 8-Core-Prozessoren und 64 GB für RAM bieten diese Server der neuen Generation den Vorteil, dass sie Intel Graphics UHD 630 umfassen. Zudem werden sie mit zwei Festplatten geliefert: ideal zur Absicherung gegenüber Risiken auf einer der Platten und zur Trennung von Anwendungen von anderen Daten.

Mit einer Kombination aus hoher Leistung und niedrigem Energieverbrauch sind diese AGILE V2-Server ab 53,99€ ohne UST/Monat, unverbindlich und einschließlich Anschlussgebühren, erhältlich.

Zur Bestellung besuchen Sie unsere Webseite hier

"We Host With Care" engagierte Experten für Sie

Da für IKOULA die tägliche Begleitung von Kunden von wesentlicher Bedeutung ist, bietet es einen Outsourcing-Dienst an, um bei der Verwaltung und Pflege von Infrastrukturen zu unterstützen.

Es sind unterschiedliche Stufen von Outsourcing ab 79€ ohne UST/Monat verfügbar. Eine perfekte Ergänzung für Unternehmen, die sich nicht mit Hosting-Problemen aufhalten wollen, sondern sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren möchten!

ÜBER IKOULA:

IKOULA, seit 1998 ein Pionierunternehmen der French Cloud, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich (Reims und Laon) sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch im Mittelpunkt seiner Unternehmensphilosophie steht, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie beraten und bei ihren Geschäftsaktivitäten zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191002005628/de/

Contacts:

IKOULA:

Laurane VASSOR ARCARO +33 1 84 01 02 69

lvassorarcaro@ikoula.com

Agentur:

Céline BERNARD 06.10.78.41.73

Celinebernard_rp@outlook.com

www.rpcelinebernard.com