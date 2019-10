Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Stockholm (pta030/02.10.2019/16:25) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (2. Oktober 2019) - Die StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB) kündigt den Start von Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen für die i-Gaming-Branche an.



Nach der Umsetzung der Cross-Asset-Banking-Strategie des Unternehmens gibt die StrateVic Finance Group AB bekannt, dass sie Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen als Teil ihres BANKT-Produkt-Portfolios einführt. Für die Umsetzung dieser Dienstleistungen hat StrateVic eine strategische Partnerschaft mit MSIPay Limited in Malta mit dem Ziel initiiert, dieser Service für Kunden aus der iGaming-Branche zu starten.



Als erster Kunde konnte die River iGaming (www.riverigaming.com) gewonnen werden, eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der iGaming-Branche. Diese Partnerschaft wird durch die E-Money- und Crypto-Lizenzen des Unternehmens unterstützt, sowie mit einer, in Zusammenarbeit mit MSIPay's neu entwickelter und zukunftsorientierten Zahlungsverkehrs-Funktionalität, die durch eine KYC-Onboarding-Lösung ergänzt wird.



Zukünftig wird innerhalb des Produktes "BANKT" (www.bankt.co) der iGaming-Branche Zahlungsverkehrsdienste und -verarbeitung zur Verfügung gestellt. Zusammen mit der Zahlungs-Funktionalität von MSIPay wird StrateVic in der Lage sein, eine umfassende IT-Architektur bereitzustellen, die den Geschäftsbetrieb und die Leistungen der Endkunden in der gesamten Branche unterstützt.



Der weltweite Glücksspielmarkt erreichte 2018 einen Umsatz von 449,3 Milliarden US-Dollar, nachdem er seit 2014 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,1% gewachsen ist. Bis 2022 wird von Berkshire Hathaway's Business Wire ein jährliches Wachstum von 5,9% auf fast 565,4 Milliarden US-Dollar erwartet.



Die StrateVic Finance Group AB ist nun positioniert und zielt aggressiv auf diese stark wachsende Branche ab.



StrateVic schätzt, dass im Jahr 2019 mehrere bedeutende iGaming-Betreiber als Kunden gewonnen werden können und sich dieser Trend 2020 beschleunigt fortsetzt. MSIPay wird diesem Prozess mit der Weiterentwicklung der Funktionalitäten unterstützen.



"Wir freuen uns, auch innerhalb des iGaming-Sektors eine Position zu finden, und sind zuversichtlich, dass unser interessantes Angebot eine Lösung für Überweisungsdienste darstellt" , sagt Bert Scheen, Verwaltungsratsvorsitzender der StrateVic Finance Group AB.



"Wir haben den Markt seit geraumer Zeit nach der richtigen Lösung durchsucht, um unsere technologische Strategie mit MSIPay zu vervollständigen. Wir glauben, dass BANKT ein perfekter strategischer Partner ist, um unser Wachstum zu unterstützen und ein wichtiger Akteur in der Branche zu werden", sagt Kent Staahle, CEO von River iGaming.



Die StrateVic Finance Group AB (vormals: Stockholm IT Ventures AB) ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn. Medienkontakt: StrateVic Finance Group AB, Bert Scheen, Chairman, bert.scheen@stratevic.com



