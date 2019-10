ROUNDUP/WTO: US-Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe genehmigt

GENF - Die USA dürfen wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe verhängen. Schlichter der Welthandelsorganisation (WTO) genehmigten Vergeltungsmaßnahmen auf Wareneinfuhren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar (derzeit rund 6,9 Mrd Euro) im Jahr, wie die WTO am Mittwoch in Genf mitteilte. Es ist die höchste Summe, die in der fast 25-jährigen Geschichte der WTO je genehmigt wurde. Eine Berufung gegen den Schlichterspruch ist ausgeschlossen.

ROUNDUP: Die Wirtschaft kühlt weiter ab - Welche Folgen hat die Flaute?

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft schrammt nach Einschätzung der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute knapp an einer größeren Rezession vorbei. "Aber wir sind nicht drin und geraten nach unserer Prognose auch nicht rein", sagte Torsten Schmidt vom Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung am Mittwoch in Berlin. Trotzdem blicken die Institute skeptisch auf die Konjunktur, vor allem in der Industrie geht es bergab. Auch auf dem Arbeitsmarkt erwarten die Experten zumindest einen Dämpfer.

ROUNDUP 2/Proteste in Hongkong: Schuss auf Aktivisten schürt neue Wut

HONGKONG - Nach einem Schuss auf einen jungen Demonstranten haben sich die Fronten zwischen der Hongkonger Demokratiebewegung und der Polizei weiter verhärtet. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Mittwoch im Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone, um gegen den Vorfall vom Vortrag zu protestieren. Auch in mehreren Schulen wurde zu Protestaktionen aufgerufen. Die Polizei sei "außer Kontrolle geraten", hieß es in einem Schreiben des pro-demokratischen Lagers, das die Gewalt der Beamten scharf verurteilte.

ROUNDUP/Neuer Deal oder No Deal: Johnson macht EU finales Brexit-Angebot

MANCHESTER/BRÜSSEL - Boris Johnson stellt Brüssel vor die Wahl zwischen einem Brexit-Abkommen auf Grundlage seiner jüngsten Vorschläge und einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober. Das machte der britische Premierminister am Mittwoch in seiner Rede zum Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester deutlich.

EZB-Präsident Draghi spricht sich erneut für höhere Staatsausgaben aus

ATHEN - Der scheidende Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat sich erneut für verstärkte finanzpolitische Anstrengungen der Euroländer ausgesprochen. Bei einer Rede am Dienstagabend in Athen sagte Draghi, eine lockere Haushaltspolitik solle die geldpolitischen Maßnahmen der EZB flankieren. So könnten die Hemmnisse, die eine stärkere Nachfrage verhinderten, besser überwunden werden.

ROUNDU/'WSJ': Namhafte Libra-Partner von Facebook bekommen kalte Füße

NEW YORK - Angesichts der massiven Kritik an Facebooks geplanter Digitalwährung Libra überdenken einige große Partner laut US-Medien ihre Beteiligung an dem Projekt. Die Kreditkarten-Riesen Visa und Mastercard sowie andere Finanzpartner seien durch den Widerstand aus der Politik in den USA und Europa abgeschreckt worden, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider.

ROUNDUP 2/Seoul: Nordkorea testet vermutlich U-Boot-Rakete

SEOUL/TOKIO - Wenige Tage vor der geplanten Wiederaufnahme von Gesprächen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea mit einem erneuten Raketentest Stärke demonstriert. Das Militär in Südkorea teilte mit, dass Nordkorea am Mittwoch eine ballistische Rakete getestet habe, die vor der Küste vermutlich von einem U-Boot aus abgefeuert worden sei.

ROUNDUP: Bundesregierung will Klimaschutz-Details kommende Woche festzurren

BERLIN/MÜNCHEN - Nach kurzen Unstimmigkeiten zeigt sich die große Koalition fest entschlossen, das mühsam ausgehandelte Klimaschutzprogramm kommende Woche im Kabinett zu beschließen. Am Mittwoch nickten die Minister zunächst lediglich den von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ausgearbeiteten Finanzierungsplan ab. Das Ja zum rund 200 Seiten starken Klimaschutzprogramm, das die heftig kritisierten Eckpunkte vom September konkreter macht, wurde verschoben, weil die CSU die Details genauer prüfen will.

USA: Privatwirtschaft schafft weniger Stellen - ADP

WASHINGTON - Die Privatwirtschaft der USA hat im September etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Es kamen 135 000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs von 140 000 Stellen gerechnet. Der Stellenaufbau im Vormonat wurde von 195 000 auf 157 000 revidiert.

ROUNDUP: Irans Führer fordert weiteren Teilausstieg aus dem Atomabkommen

TEHERAN - Irans oberster Führer hat einen weiteren Teilausstieg seines Landes aus dem Wiener Atomabkommen gefordert. "Wir werden seriös und entschlossen die Reduzierung unserer Verpflichtungen weiterverfolgen, und mit Gottes Hilfe werden wir unser Ziel auch erreichen", sagte Ajatollah Ali Chamenei am Mittwoch bei einem Treffen mit Kommandeuren der Revolutionsgarden in Teheran. Das Ziel sei die Aufhebung der US-Sanktionen gegen den Iran und eine Rückkehr der USA zum Atomdeal.

Norwegens Staatsfonds verkauft Erdölaktien im Milliardenwert

OSLO - Der als größter Staatsfonds der Welt geltende norwegische Pensionsfonds will sich schrittweise von Beteiligungen an Firmen der Ölindustrie trennen. Von der Entscheidung seien insgesamt 95 Unternehmen betroffen, teilte das norwegische Finanzministerium am Dienstagabend mit. Schätzungen zufolge handle es sich um Anlagen im Wert von etwa 54 Milliarden norwegischen Kronen (5,4 Milliarden Euro), hieß es in der Mitteilung.

ROUNDUP: Menschen reicher geworden - Vermögen aber weiter ungleich verteilt

BERLIN - Immobilien machen den Unterschied: Die Menschen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren mehr Vermögen angehäuft. Allerdings ist es im internationalen Vergleich weiterhin sehr ungleich verteilt. Die reichsten zehn Prozent besitzen demnach mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens (56 Prozent), wie aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die ärmere Hälfte hat dagegen nur einen Anteil von 1,3 Prozent. Dabei spielt auch der Immobilienbesitz eine Rolle.

ROUNDUP 2/Kreise: CSU stoppt vorerst Kabinettsbefassung mit Klimaprogramm

BERLIN - Die CSU hat die Befassung des Kabinetts mit dem Klimaschutzprogramm vorläufig gestoppt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Das von der CSU geführte Innenministerium sowie das ebenfalls CSU-geführte Verkehrsministerium lehnten die für den heutigen Mittwoch im Kabinett vorgesehene Befassung mit dem Programm demnach kurzfristig ab.

Streiks in Griechenland - Viele Fähren bleiben in den Häfen

ATHEN - Aus Protest gegen weitere Sparmaßnahmen und Privatisierungen haben in Griechenland am Mittwoch umfangreiche Streiks begonnen. Es ist der zweite große Arbeitskampf nach dem Wahlsieg der Konservativen unter Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Zum Streik haben die Gewerkschaft des Staatsbediensteten ADEDY, die kommunistische Gewerkschaft PAME und der Dach-Gewerkschaftsverband des privaten Bereichs GSEE aufgerufen. Bereits am 24. September hatten zahlreiche griechische Gewerkschaften einen Arbeitskampf organisiert.

ROUNDUP 2: US-Präsident Trump sieht sich als Opfer eines 'Putsches'

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat das gegen ihn angestrebte Amtsenthebungsverfahren als "Putsch" bezeichnet. Es handle sich um Wahlbetrug und den Versuch, den Bürgern der Vereinigten Staaten ihre Macht wegzunehmen, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. "Mit jedem Tag, den ich mehr erfahre, komme ich zu dem Schluss, dass das, was gerade passiert, kein Amtsenthebungsverfahren ist, sondern ein PUTSCH", schrieb Trump

