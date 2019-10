US-Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe genehmigt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wells Fargo und Procter & Gamble vs .... US-Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe genehmigt Wegen jahrelanger rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus dürfen die USA Strafzölle auf EU-Importe im Umfang von 7,5 Milliarden US-Dollar (6,9 Milliarden Euro) im Jahr erheben.

Den vollständigen Artikel lesen ...