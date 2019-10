Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Samstag, 05. Oktober 2019 (Woche 41)/02.10.2019



18.45 h: Für BW + RP geändertes Erstsendedatum beachten!



18.45BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten Erstsendung:06.04.2019 in SWR



21.50Talk am See mit Gaby Hauptmann



Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabend Gäste zum unterhaltsamen SWR Talk nach Konstanz an den Bodensee. In der ehemaligen Stiftskirche St. Johann im Herzen der Altstadt wird besprochen, was den Südwesten in der Woche bewegt hat - von gesellschaftlich relevanten Themen bis hin zum Neuesten vom Boulevard. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen hinter den Geschichten aus der Region. Ob Prominenz oder normale Leute, die etwas Besonderes erlebt oder geleistet haben: Sie alle sprechen mit Gaby Hauptmann über ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen.



Gäste diese Woche sind:



Thomas Anders: Der Weltstar aus der Pfalz hat mit Modern Talking Musikgeschichte geschrieben, jetzt geht sein alter Bandkollege Dieter Bohlen mit den gemeinsamen Hits auch als Sänger auf Tournee. Familienmensch Anders aber blickt lieber nach vorn und brilliert jetzt mit deutschen Schlagern und als TV-Moderator einer Ahnensendung.



Beatrice Herbold: Erstmals in einer Talkshow spricht die langjährige Geliebte von Altkanzler Helmut Kohl über ihre Achterbahn der Gefühle zwischen Hoffen und Bangen. Die Affaire mit Kohl hat bis heute Spuren in ihrem Leben hinterlassen, die sie sich nun auch in einem Buch mit so einigen pikanten Details von der Seele geschrieben hat.



Carl Dohmann: Mörderische Hitze, Sexismusvorwürfe und miese Stimmung in den Stadien: Der Freiburger Top-Athlet Carl Dohmann ging im Wettbewerb der Geher bei der Leichtathletik-WM in Doha durch die Hölle - und übt noch vor Ende der Spiele am Sonntag harte Kritik an den Organisatoren und befürchtet Schlimmstes für die Fußball-WM 2022 in Katar.



Laura Bräutigam: Noch 2016 begeisterte die bildhübsche Ludwigsburgerin in Heidi Klums Modelshow, nach einer schweren Krebserkrankung in diesem Jahr hat sich ihre Lebenseinstellung jedoch komplett verändert. Mit unbändigem Optimismus hat sie sich der Krankheit gestellt, nebenbei das Abitur geschafft und ihre eigenen Ärzte verblüfft.



Wolf Dieter Storl: Er war seit 44 Jahren nicht beim Arzt, der 77-jährige Ethnobotaniker vertraut lieber der Medizin aus seinem eigenen Garten und der Natur. Kritisch beobachtet der Bestseller-Autor ("Wir sind Geschöpfe des Waldes") und Eremit aus dem Allgäu, wie entfremdet viele heute von der Natur und den eigenen Bedürfnissen leben.



Sonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)/02.10.2019



18.45RP: Landesart



Dem Blues auf der Spur - "Landesart"-Moderatorin Anna Pöhler besucht das 39. Lahnsteiner Blues-Festival. Ann Vriend aus Kanada mischt Blues und R&B mit Soul und Singer-Songwriter-Pop. Mit Ann Vriend zusammen geht Anna Pöhler an diesem Abend geht der Frage nach, in welchen Facetten die Musikrichtung Blues heute weiterlebt und worin ihre Faszination liegt. Dabei schauen sich die beiden auch die Auftritte des legendären Brian Auger und des deutschen Blues-Gitarristen Ali Neander an.



Hausbesuch bei der Kinderbuchautorin Nina Dulleck im rheinhessischen Laurenziberg. Nina Dulleck schreibt und illustriert mit großem Erfolg Kinderbücher wie "Miep", "Die Schluckauf-Prinzessin" und "der Pups-Prinz". Anna Pöhler besucht die Autorin in ihrem Atelier, lässt sich von ihr einen Crash-Kurs im Zeichnen geben und taucht mit der Autorin in deren Bild- und Gedankenwelt ein.



Das Porträt: Ursula Meissner



Die 1962 in Mainz geborene Kriegsfotografin Ursula Meissner hält mit ihrer Kamera eindrucksvoll das Unvorstellbare fest: Verstümmelte Kriegsopfer, Minenentschärfer bei der Arbeit, Trennung von Familien, Flucht und Unterdrückung, aber auch den Alltag, der unbeeindruckt vom Krieg einfach weiterläuft. Meissner arbeitete zunächst als Produktionsassistentin, um dann 1992 ihre Karriere als freie Fotojournalistin zu beginnen. Das Fotografieren in Kriegsgebieten wurde für die engagierte Fotografin von einem Beruf zu einer beinahe unentrinnbaren Aufgabe. Pausen in ihrem rheinhessischen Wohnort Wörrstadt gönnt sie sich selten.



Stefan Weiller: Letzte Lieder



Autor Stefan Weiller führt seit 2010 Gespräche mit sterbenden Menschen im Hospiz zur Musik ihres Lebens. Eine Frage lautet: "Welche Musik ist Ihnen kostbar und welche Erinnerung verbinden Sie damit?" Frei nach Motiven und inspiriert von wahren Begebenheiten interpretiert und schreibt Weiller berührende Texte für sein Buch "Letzte Lieder" und das Musiktheaterprojekt "Und die Welt steht still - Letzte Lieder & Geschichten". Im Zentrum der "Letzten Lieder" stehen die Fragen nach Sinn, Werten und Lebensqualität, die in jeder Lebensphase zu finden sind. "Landesart" besucht seine Veranstaltung in Kirchheim/Teck.



22.05RP: SWR Sport



Studiogast: Rouven Schröder (Vorstand Sport 1. FSV Mainz 05) und Ronald Reng (Sportjournalist und Buchautor) | Fußball Bundesliga: SC Paderborn - 1. FSV Mainz 05 |



Fußball 3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - Carl Zeiss Jena | Stand der Dinge beim 1. FC Kaiserslautern |



Nah dran: Silvio Meissner (ehemaliger Fußball-Profi) - der Alltagsbegleiter |



Moderation: Benjamin Wüst



Montag, 07. Oktober 2019 (Woche 41)/02.10.2019



01.15 h: geändertes Erstsendedatum beachten!



01.15Stadt - Land - Quiz (WH von SA) Das Städteduell im Südwesten Erstsendung:06.04.2019 in SWR



Dienstag, 08. Oktober 2019 (Woche 41)/02.10.2019



20.15Marktcheck



Keimschleuder Waschmaschine - wo sitzen Pilze und Bakterien?



Keime und Pilze verteilen sich über das Waschen auf andere Kleidungsstücke. Der Grund ist nicht nur verschmutzte Kleidung, die mitgewaschen wird. Die Waschmaschine selbst kann die Keimschleuder sein. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin nimmt Proben bei rund 20 Waschmaschinen. Mit überraschendem Ergebnis.



Produktrückrufe - wenn Lebensmittel zur Gefahr werden:



Geht bei der Herstellung von Lebensmitteln etwas schief, muss das Unternehmen sofort einen Rückruf starten. Leider passiert das oft nicht schnell genug - wie das aktuelle Beispiel einer "Marktcheck"-Zuschauerin zeigt. Sie fand in einer Tafel Schokolade eine Scherbe.



"Marktcheck" fragt Möller - welche Pflichten gibt es im Herbst?



Zu den Pflichten von Hausbesitzern und Mietern im Herbst gehören die Entfernung von Laub und umherfliegenden Gegenständen. Sie können Unfälle verursachen. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, auf was noch alles zu achten ist. Laubbläser zum Beispiel dürfen nur zu bestimmten Zeiten eingesetzt werden.



Superfood Kohl - so gesund und lecker ist das Herbstgemüse:



Herbstgemüse wie Weißkraut, Rotkohl oder Wirsing enthält wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, schützt außerdem vor Krebs und Kreislauferkrankungen. Was kann man damit zubereiten?



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck .



ARD Mediathek: Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter ARDmediathek.de und unter SWR.de/marktcheck sowie auf YouTube (youtube.com/marktcheck) zu sehen.



Fotos bei ARD-foto.de



Donnerstag, 10. Oktober 2019 (Woche 41)/02.10.2019



20.15 h: Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten.



20.15SR: SAAR3 extra



Achtung Lebensgefahr! Berufe, die es in sich haben



04.05 h: Für SR Zusatz "extra" im Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten.



04.05SR: SAAR3 extra (WH) Achtung Lebensgefahr! Berufe, die es in sich haben



Mittwoch, 16. Oktober 2019 (Woche 42)/02.10.2019



04.35 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!



04.35(VPS 04.34) SR: Northumbria - Küste der Pilger und Piraten Erstsendung:21.08.2008 in 3sat



Mittwoch, 23. Oktober 2019 (Woche 43)/02.10.2019



01.05 h: nachgeliefertesErstsendedatum beachten!



01.05Vorstadtweiber



Fernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung:12.07.2016 in Das Erste Autor:Uli Brée



Rollen und Darsteller:



Maria Schneider____Gerti Drassl Georg Schneider____Jürgen Maurer Anna Schneider____Gertrud Roll Simon Schneider____Johannes Nussbaum Waltraud Steinberg____Maria Köstlinger Caroline Melzer____Martina Ebm Hadrian Melzer____Bernhard Schir Nicoletta Huber____Nina Proll Bertram Selig____Lucas Gregorowicz Sabine Herold____Adina Vetter und andere Musik: Stefan Schrupp Kamera: Eva Testor Folge 18/30



Samstag, 26. Oktober 2019 (Woche 44)/02.10.2019



17.30 h: Für BW + RP geänderten Beitrag beachten!



17.30(VPS 17.29) BW+RP: Weinsafari Entdeckungsreise an die Terrassenmosel Erstsendung:26.10.2017 in SWR



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/16206