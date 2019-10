ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut kräftige Verluste hat die Börse in der Schweiz am Mittwoch verzeichnet. Die Furcht wegen der Schwäche des weltweiten Wachstum hat eine neue Qualität erreicht, nachdem am Vortag der ISM-Index für die Produktion aus den USA massiv enttäuschte. Damit sind die Rezessionssorgen auch in den USA selbst angelangt, die über längere Zeit noch recht starke Wirtschaftsdaten ausgewiesen hatte.

Zunehmend verfestigt sich auch die Befürchtung, dass die Konjunktur nicht anziehen wird, bevor der Handelsstreit zwischen den beiden größten Wirtschaftsnationen USA und China beigelegt ist. Verstärkt wurden die kräftigen Abgaben an den Börsen in Europa und den USA zudem mit dem Durchbrechen technischer Marken.

Der SMI verlor 2 Prozent auf 9.757 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 77,21 (zuvor: 61,57) Millionen Aktien.

19 der 20 SMI-Aktien fielen um mehr als 1 Prozent. Unter den besonders konjunktursensiblen Werten verloren ABB 3,9 Prozent, Adecco 3,3 Prozent, Lonza 3,4 Prozent, Richemont 2,7 Prozent und Swatch ebenfalls 2,7 Prozent. Bei den Bankenwerten fielen Credit Suisse um 2,2 Prozent und UBS um 3 Prozent. Deutlich besser hielten sich die defensiven Werte Nestle oder Swisscom, die 1,1 Prozent bzw 0,6 Prozent nachgaben.

AMS fielen mit dem Gesamtmarkt 2,5 Prozent. Die Andienungsfrist für Osram-Aktien war am Dienstag um 24.00 Uhr abgelaufen, doch ist noch nicht bekannt, ob AMS die Mindestannahmeschwelle erreicht hat. Das Unternehmen will hierüber am Freitag informieren.

October 02, 2019

