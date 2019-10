Der britische Premier unterbreitet der EU seinen mit Spannung erwarteten Plan für Nordirland. Wer auf einen Durchbruch gehofft hat, dürfte enttäuscht werden.

Großbritanniens Premier Boris Johnson hat der EU einen Fünfpunkte-Plan vorgelegt, der den festgefahrenen Brexit-Prozess in letzter Minute wieder in Gang bringen soll. Den Nordirland-"Backstop" aus Theresa Mays gescheitertem Brexit-Deal, an dem sich vor allem die Brexit-Hardliner gestört haben, möchte Johnson komplett entfernen. Dennoch soll das gesamte Vereinigte Königreich nach dem Brexit die Zollunion verlassen - inklusive Nordirland.

Den eigentlichen Vorschlag veröffentlichte Downing Street nicht. Über den soll allenfalls hinter verschlossenen Türen mit der EU verhandelt werden. Stattdessen veröffentliche Johnsons Amtssitz am Mittwochnachmittag sein vierseitiges Schreiben an den scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean Claude-Juncker.

Die Überschrift: "Ein fairer und vernünftiger Kompromiss: Die Vorschläge des Vereinigten Königreichs für ein neues Protokoll zu Irland/ Nordirland". Schon der Titel lässt erahnen, welche Rhetorik Johnson einschlagen wird, falls die EU den Vorschlag ablehnen sollte. Es bleibe "nur sehr wenig Zeit", um ein neues Austrittsabkommen auszuhandeln, heißt es dann. "Diese Regierung möchte einen Deal, und ich bin mir sicher, dass wir ihn alle möchten." Sollte das nicht gelingen, würde das ein "Scheitern der Staatskunst" darstellen, an dem alle Beteiligten schuld wären.

Dann geht es schnell zur Sache: Johnson schreibt, sein Vorschlag entferne den Nordirland-Backstop aus dem Brexit-Deal, den Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat. Johnson geht noch einen Schritt weiter, indem er schreibt, der Backstop sei als "Brücke" gedacht gewesen hin zu einer langfristigen Regelung, bei der Großbritannien ...

