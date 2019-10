Den Schweizer Aktien haben zur Wochenmitte die Sorgen vor einem weltweiten Konjunkturabschwung erneut einen Dämpfer versetzt.Zürich - Den Schweizer Aktien haben zur Wochenmitte die Sorgen vor einem weltweiten Konjunkturabschwung erneut einen Dämpfer versetzt. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Dienstag an Terrain eingebüsst und die Marke von 10'000 Punkten preisgegeben hatte, rutschte er am Mittwoch mit Blick auf die anhaltende Schwäche an der Wall Street um knapp 200 Punkte weiter ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...