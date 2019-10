Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH, 2. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

DONNERSTAG: Wegen Feiertagen findet in Deutschland und Südkorea kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18:22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.413,31 -2,98% +13,72% Stoxx50 3.118,57 -2,78% +12,99% DAX 11.925,25 -2,76% +12,94% FTSE 7.127,80 -3,16% +9,40% CAC 5.422,77 -3,12% +14,63% DJIA 26.050,43 -1,97% +11,67% S&P-500 2.883,61 -1,93% +15,03% Nasdaq-Comp. 7.763,98 -1,83% +17,01% Nasdaq-100 7.535,24 -1,94% +19,04% Nikkei-225 21.778,61 -0,49% +8,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,9 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,34 53,62 -2,4% -1,28 +8,5% Brent/ICE 57,32 58,89 -2,7% -1,57 +3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.501,03 1.479,18 +1,5% +21,85 +17,0% Silber (Spot) 17,61 17,25 +2,1% +0,36 +13,6% Platin (Spot) 889,11 878,00 +1,3% +11,11 +11,6% Kupfer-Future 2,56 2,56 +0,2% +0,00 -3,4%

Mit deutlichen Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Übergeordnet belasten die Sorgen über eine drohende globale Rezession weiterhin, heißt es. Bei den offiziellen US-Lagerdaten hat Rohöl einen deutlichen Aufbau verzeichnet, nachdem am Vortag die API-Daten noch einen Rückgang ausgewiesen hatten. Mit der wachsenden Unsicherheit bleiben die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen gesucht. "Sollte sich die Reihe schwacher US-Konjunkturdaten fortsetzen, dann könnten die 'sicheren Häfen' wieder deutlicher zulegen", so Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda.

FINANZMARKT USA

Gestiegene Sorgen vor einer globalen Rezession drücken auch zur Wochenmitte die Wall Street kräftig ins Minus. Bis zum Mittag (Ortszeit) weiten sich die Verluste noch aus: alle elf Sektoren im S&P-500 liegen im Minus. Der am Vortag überraschend gefallene ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, der eine Schrumpfung der Industrie in den USA angezeigt hatte, wirkt weiter nach. Bereits zu Wochenbeginn hatte der Chicago-Einkaufsmanager-Index enttäuscht. Mit dem gefallenen ISM-Unterindex Beschäftigung rückt nun der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag noch stärker in den Fokus. Einen ersten Indikator lieferte der vor der Startglocke veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor im September. Mit einem Stellenplus von 135.000 wurde die Erwartung einer Zunahme um 125.000 leicht übertroffen. Allerdings wurde der Vormonat deutlich nach unten revidiert - auf 157.000 von 195.000 Stellen. Mit den gestiegenen Konjunktursorgen rückt zudem der Handelsstreit zwischen den USA und China noch stärker in den Blick, denn die Auswirkungen der gegenseitigen Verhängung von Strafzöllen sind nun in der globalen Wirtschaft deutlich abzulesen, so ein Beobachter. Damit steigen gleichzeitig die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde im Oktober, wenngleich die Hoffnungen auf ein umfassendes Abkommen gering sind. Gegen den Trend geht es mit der Aktie von Johnson & Johnson um 1,6 Prozent nach oben. In der Opioide-Krise in den USA hat der Pharma-Konzern einem Millionenvergleich zugestimmt. Damit entgeht Johnson & Johnson einem Großprozess.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Welle von Hiobsbotschaften hat die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch abstürzen lassen. Die Angst vor einer Ausweitung des US-Handelsstreits auf Europa verschärfte die Sorgen über die schwachen US-Konjunkturdaten dieser Woche. Der DAX stürzte um fast 340 Punkte ein und durchbrach erstmals seit Anfang September wieder die 12.000er-Marke. Denn mit dem ISM-Index der Industrie am Vortag hatte nach dem Chicago-Einkaufsmanager-Index zu Wochenbeginn gleich das zweite wichtige Konjunktur-Barometer hintereinander kräftig enttäuscht. Die Rezession in der Industrie wegen des US-China-Streits nimmt nun globale Ausmaße an. Frisches Öl ins Feuer gossen die Strafen der Welthandelsorganisation WTO wegen der Airbus-Sanktionen. Dies weckt die Furcht vor einer Ausweitung des US-Handelsstreits auch gegen die EU. Die Rezessionsangst zeigte sich vor allem bei den Konjunkturzyklikern: VW fielen 3 Prozent, Daimler 2,5 Prozent und BMW 1,9 Prozent. Bei den Chemiewerten brachen Covestro um 4,6 Prozent, BASF 2,3 Prozent und Bayer um 3 Prozent ein. Zu den wenigen Aktien im Plus zählten Grenke, die nach starken Zahlen um 5,2 Prozent stiegen. Airbus fielen um 2,0 Prozent. Wegen angeblich unrechtmäßiger Subventionen für den Flugzeugbauer erlaubt die WTO den USA, Strafzölle von bis zu 7,5 Milliarden US-Dollar gegen Europa zu verhängen. Bundeskanzlerin Merkel bedauerte dies, will aber zunächst die Reaktion der US-Administration abwarten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0951 +0,17% 1,0935 1,0922 -4,5% EUR/JPY 117,40 -0,34% 117,84 117,77 -6,6% EUR/CHF 1,0921 +0,57% 1,0871 1,0877 -3,0% EUR/GBP 0,8900 +0,06% 0,8910 0,8930 -1,1% USD/JPY 107,20 -0,52% 107,83 107,83 -2,2% GBP/USD 1,2303 +0,09% 1,2278 1,2230 -3,6% USD/CNY 7,1484 0,0% 7,1484 7,1484 +3,9% Bitcoin BTC/USD 8.267,00 -0,55% 8.214,02 8.348,38 +122,3%

Auch die Fluchtwährung Yen legt deutlich zu. Der Dollar kostet aktuell 107,22 Yen, nachdem er am Vortag im Tageshoch noch bei 108,47 Yen gelegen hatte. Der Euro setzt gegen den Dollar seine Erholung vom Vortag noch etwas fort. Ausgelöst wurde die Dollar-Schwäche von dem enttäuschenden ISM-Index. Das Pfund steht weiter unter Abgabedruck, reagiert aber kaum auf die Rede von Premierminister Boris Johnson auf dem Tory-Parteitag. Johnson sieht in seinen Vorschlägen für ein neues Brexit-Abkommen mit der EU keine Kontrollen an der irischen Grenze vor. Erneut bekräftigte er, dass Großbritannien die EU am 31. Oktober verlassen werde - "komme, was wolle".

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zur Wochenmitte durch die Bank mit Abschlägen gezeigt. Belastet wurden die Märkte von globalen Konjunktursorgen, nachdem in den USA der ISM-Index mit den schlechtesten Produktionszahlen seit einem Jahrzehnt überraschend eine Schrumpfung der US-Industrie angezeigt hatte. Die Anleger zeigten sich daraufhin zunehmend besorgt um das globale Wirtschaftswachstum, hatten sich doch zuletzt schwache Konjunkturdaten gehäuft. In Tokio gab der Nikkei-Index um 0,5 Prozent nach, belastet vom stärkeren Yen, der aufgrund seines Rufs als vermeintlich sicherer Hafen von Anlegern gesucht war. Der Kospi in Seoul verzeichnete Abgaben von 2,0 Prozent. Belastet wurde die Stimmung hier auch von einem neuen Raketentest Nordkoreas nur einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA. Unter den Einzelwerten zeigten sich China Mobile in Hongkong im späten Handel 0,5 Prozent fester. Die Analysten von Daiwa hatten ihre Einstufung für die Aktie auf "Buy" hochgestuft von "Outperform".

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Post will Packstationen-Netz deutlich ausbauen

Die Deutsche Post will das Netz aus derzeit rund 4.000 DHL-Packstationen um 3.000 Automaten ergänzen. 2021 sollen dann insgesamt rund 7.000 Packstationen bundesweit zur Verfügung stehen, wie die Post mitteilte.

Ermisch: Hamburg Commercial Bank verdient "gutes Geld"

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) ist nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Stefan Ermisch gut für eine weitere Eintrübung des Wachstumsumfelds in Deutschland gerüstet. Ermisch wies vor Journalisten in Frankfurt darauf hin, dass sich die HCOB als kleine Spezialbank im Besitz von Finanzinvestoren abgesehen vom Bereich Gewerbeimmobilien in wenig zyklischen Sektoren bewege. Ermisch zufolge konzentriert sich die von Problem-Assets befreite Nachfolgerin der HSH Nordbank zunächst darauf, die Anforderungen für eine Aufnahme in die private Einlagensicherung zu erfüllen.

Merck & Co erhält in China weitere Zulassung für Krebsmittel Keytruda

Merck & Co. hat in China eine Zulassung für sein Krebsmedikament Keytruda als Monotherapie für die Erstlinienbehandlung bei bestimmten Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten. Das Medikament darf nun bei bestimmten Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs angewandt werden.

FDA prüft Medikament von Merck & Co beschleunigt

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Pharmakonzern Merck & Co für zwei Anwendungen des Antibiotikums Dificid zur Behandlung einer Form der Diarrhoe bei Kindern eine vorrangige Prüfung zugestanden. Das Priority Review umfasse einmal den Zulassungsantrag mit einer oraler Suspension sowie die neue Indikation zur Behandlung von Kindern im Alter ab sechs Monaten.

GM steigert US-Absatz im 3. Quartal um 6,3 Prozent

