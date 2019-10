Der WTO-Entscheid zu den US-Zöllen schürt neue Befürchtungen vor einem weltweiten Konjunktureinbruch. Zu weiteren Sorgen führen der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Entwicklungen des Brexits.

Die Angst vor einem weltweiten Konjunktureinbruch in Folge von Handelskonflikten schickt Europas Börsen weiter auf Talfahrt. Für zusätzliche Nervosität sorgte am Mittwoch der nahende Brexit-Showdown. Der Dax schloss mit 2,8 Prozent im Minus bei 11.925 Punkten, der EuroStoxx50 ging 2,6 Prozent tiefer bei 3124 Punkten aus dem Markt. An den US-Börsen ging es ebenfalls abwärts - der Dow-Jones-Index lag knapp zwei Prozent im Minus.

Zu den Sorgen über den Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem sich keine Lösung abzeichnet, gesellten sich am Nachmittag Befürchtungen, dass der Konflikt zwischen den USA und Europa in eine neue Runde geht. Denn im Streit über Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus entschied die Welthandelsorganisation WTO, dass die USA EU-Waren im Wert von 7,5 Milliarden Euro mit Strafzöllen belegen darf. Während die EU zur Besonnenheit mahnte, kündigte Frankreich an, auf etwaige US-Zölle entschieden zu reagieren. Die im MDax notierten Airbus-Aktien fielen fast zwei Prozent.

Schon jetzt sind die negativen Effekte der globalen Handelskonflikte für die Weltkonjunktur immer deutlicher spürbar. Börsianern zufolge wirkten am Markt ...

