Sichere Häfen befinden sich am Mittwoch auf der Überholspur - Der DOW JONES fällt um knapp 2% - Der USD/JPY testet die Marke von 107 - Der USD/JPY setzte seine Talfahrt während der US-Sitzung fort. In der Spitze sank das Paar auf 107,16 und markierte damit den tiefsten Stand seit einer Woche. Zuletzt notierte das Paar in der Nähe der Tiefs. Aktien ...

