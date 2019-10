Immer mehr Start-ups in Deutschland entwickeln künstliche Intelligenz. Sie bringen damit vor allem hiesige Schlüsselindustrien voran. Doch Geld ist dabei nicht der einzige Stoff, an dem es mangelt.

Das Gerät, das selbstfahrenden Autos das Sehen beibringen soll, sieht aus wie ein Spitzer. Es steht auf einem Stativ in einem Münchner Büro und ist auf die Straße gerichtet. "Hier sieht man das Auto, das gerade um die Ecke biegt", erläutert Florian Petit, Gründer und Chef des Start-ups Blickfeld, und zeigt auf einen Bildschirm im Raum. Darauf ist in kleinen, bunten Punkten schemenhaft zu sehen, was sich in diesem Moment auf der Straße abspielt: Autos parken, ein Fußgänger läuft auf dem Gehweg, ein Auto fährt ins Bild.

Blickfeld entwickelt einen sogenannten Lidar-Sensor: Eingebaut in den Scheinwerfern eines Autos, im Kühlergrill oder auf dem Dach, sendet er Laserimpulse aus. Ein Sensor misst das reflektierte Licht und kann dadurch die Entfernungen von anderen Autos oder Leitplanken genau bestimmen. Künstliche Intelligenz (KI) verarbeitet die Daten, erkennt Muster und zieht daraus Rückschlüsse fürs Verhalten im Straßenverkehr - indem sie etwa die Bremse aktiviert.

Blickfeld ist eines von 214 Start-ups in Deutschland, die KI einsetzen. Auf diese Zahl kommt die appliedAI-Initiative am Gründerzentrum der Technischen Universität München. Im Vergleich zum Vorjahr zählen die Münchner 62 Prozent mehr KI-Start-ups: Zum Beispiel Kauz aus Düsseldorf und Twyla aus Berlin bringen Chatbots bei, besser mit Kunden zu kommunizieren, Retorio aus München will Personalern helfen, passende Bewerber zu finden. Die Roboter von Magazino aus München wissen, wo im Lager welche Ware steht, und bringen sie von A nach B.

Nicht gerade eine KI-Nation

Deutschland gilt im Vergleich zu den USA oder China zwar nicht gerade als große KI-Nation. In Bereichen wie der Gesichtserkennung etwa werde es für deutsche Gründer schwer, gegen chinesische Unternehmen anzukommen, sagt Andreas Liebl, Leiter von appliedAI. Dafür aber entstünden KI-Start-ups zunehmend in den Branchen, ...

