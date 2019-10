Technische Gegenreaktion nach Mega-Gap zu erwarten. Rückkehr zum 50er-EMA wäre für Short Setup passend

Symbol:ISIN: US8447411088Circa 1,5 Prozent minus in den vergangenen 6 Moaten klingt nicht sonderlich dramatisch, der Abverkauf seit dem 18. September um fast 9,5 Prozent dafür umso mehr. Heute fiel die Aktie nach einem Gap deutlich.In unserer Serie der abstüzenden Airline-Aktien ragt die South Western Airlines-Aktie momentan heraus. Während Ryan Air und Lufthansa den Negativtrend etwas abschütteln konnten und sich in der momentan schwierigen Börsenphase vergleichsweise gut behaupten konnten, ist LUV extrem unter die Räder gekommen.Nach einer Reihe roter Kerzen, dem Gap und mega-langen Kerze vom heutigen Mittwoch ist eine technische Gegenreaktion zu erwarten. Ideal wäre dann ein Abstoßen vom 50er-EMA in Richtung Süden mit erneutem Unterschreiten der Marke von 52,50 USD. Der Stopp Loss wäre über dem heutigen Hoch bei 53 USD gut angesiedelt. Die Quartalszahlen am 24. Oktober sind bereits bestätigt und sollten für längere Swingtrades im Augebehalten werden.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/south-western-airlines-luv-mit-brutalem-absturz/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in LUV.