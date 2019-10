- mit erweiterten Inhalten, benutzerfreundlicheren Funktionen und einem für Smartphones optimierten Design

Finantec Co., Ltd., ein Investor-Relations-Beratungsunternehmen (Hauptsitz: Tokio, Ansprechpartner: Masaki Kai, im Folgenden "Finantec" genannt) freut sich, den Start der vollständig überarbeiteten IR-Portal-Website "IR STREET" (in Japanisch und Englisch) bekannt zu geben.

Seit der Gründung im Jahr 1998 beschäftigt sich Finantec mit der praxisorientierten IR-Unterstützung für Aktiengesellschaften und hat es geschafft, die Unternehmens- und Aktienwerte vieler Kunden zu erhöhen. Für die praxisorientierte IR-Unterstützung nutzen wir unsere IR STREET als Marketingplattform. Neben den bestehenden Funktionen wie TD-Net-Anbindung, zweisprachige (japanisch-englische) Inhalte und zeitnahe Offenlegung an private, institutionelle und ausländische Investoren sind die Hauptmerkmale der überarbeiteten Website die folgenden:

Leichtere Suche nach Unternehmen und Inhalten!

: Sie können Briefing-Materialien, Videos, Analystenberichte, Ergebniszeitpläne und andere Inhalte leichter finden. Die Unternehmenssuche wurde neu hinzugefügt, um die Suche nach Unternehmen und den von uns abgedeckten Inhalten zu erleichtern.

: Sie können Briefing-Materialien, Videos, Analystenberichte, Ergebniszeitpläne und andere Inhalte leichter finden. Die Unternehmenssuche wurde neu hinzugefügt, um die Suche nach Unternehmen und den von uns abgedeckten Inhalten zu erleichtern. Corporate-Governance-Berichte und Einberufungen von Aktionärsversammlungen sind verfügbar!

: Die Inhalte werden in Echtzeit auf Basis der Daten von EDINET und TD-Net gepostet und versendet.

: Die Inhalte werden in Echtzeit auf Basis der Daten von EDINET und TD-Net gepostet und versendet. Smartphone- und Tablet-freundlich!

: Besserer Zugang für alle Benutzer, da sie mit verschiedenen Geräten kompatibel ist.

: Besserer Zugang für alle Benutzer, da sie mit verschiedenen Geräten kompatibel ist. Hilft Ihnen, Nachrichten über japanische Aktien zu finden

: Auf der Startseite können Sie die von japanischen börsennotierten Unternehmen angekündigten englischen IR-News einsehen (innerhalb einer Woche). Alle Daten werden vom Timely Disclosure Network bereitgestellt, das von der Tokioter Börse betrieben wird.

Auch nach dem Relaunch am 1. Oktober werden wir uns mittels einer größeren Zahl abgedeckter Unternehmen weiterhin verbessern und die Inhalte weiter anreichern, um eine benutzerfreundlichere und sehenswertere IR-Portal-Website für Investoren zu schaffen.

IR Street (Japanisch): https://www.irstreet.com/jp/

IR Street (Englisch): https://www.irstreet.com/en/

[Übersicht über Finantec]

Firmenname: Finantec Co., Ltd.

Ansprechpartner: Masaki Kai, Präsident und stellvertretender Direktor

Standort: 4F, Anhang, Kabutocho Kaisei Bldg., 13-1 Kabutocho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

Unternehmenswebsite (Finantec): https://www.finantec-net.com/english/about/index.html

Tokyo IPO (betrieben durch unsere Gruppe): http://www.tokyoipo.com/top/iposche/index.php?j_e=E

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191002005870/de/

Contacts:

Finantec Co., Ltd.

Haruka Kawasaki, Miki Oda

info@irstreet.com