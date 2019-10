Wachsende Konjunktursorgen in den USA drücken die Stimmung an den Aktienmärkten in Asien. Nur China spendet etwas Hoffnung.

In Asien ist an diesem Donnerstag wegen Feiertagen in China und Korea vor allem Japan das Börsenbarometer. Und die Zeichen standen nach dem Kursrutsch an der Wall Street wieder auf Tief: Zeitweise sank der Nikkei bis zur Mittagspause um zwei Prozent auf 21.337,94 Punkte, der breitere Topix-Index um 1,98 Prozent auf 1564,68 Punkte.

Als wichtigster Grund galten Konjunktursorgen in den USA. Am Dienstag hatte der Fall eines Stimmungsbarometers der US-Industrie und am Mittwoch das langsamere Jobwachstum den Eindruck gestärkt, dass die US-Wirtschaft abbremse, kommentierte Yasuhiko Kuramochi von Mizuho Securities in der Wirtschaftszeitung Nikkei die Lage.

Und für ihn ist das kein kurzfristiger Trend. Konjunkturprogramme der Regierungen würden einige Zeit benötigen, um ihre Wirkung zu entfalten. Derweil stiften für Kuramochi das Hickhack um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China in der kommenden Woche Unruhe. Kuramochis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...