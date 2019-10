Zunehmende Konjunktursorgen haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch mächtig in die Knie gezwungen.New York - Zunehmende Konjunktursorgen haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch mächtig in die Knie gezwungen. Alarmierende Signale aus der US-Industrie, wo die Stimmung so schlecht ist wie seit der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr, beunruhigten die Investoren. Der Dow Jones Industrial fiel zeitweise unter die vielbeachtete Marke von 26'000 Punkten und endete 1,86 Prozent tiefer bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...