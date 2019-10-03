FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.10.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SBYA XFRA US8358981079 SOTHEBY'S DL -,01
7AC XFRA SE0009268717 ACARIX AB
XFRA CA24380K1057 DEEPMARKIT CORP.
26X XFRA KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005
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7AC XFRA SE0009268717 ACARIX AB
XFRA CA24380K1057 DEEPMARKIT CORP.
26X XFRA KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005