FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SBYA XFRA US8358981079 SOTHEBY'S DL -,01

7AC XFRA SE0009268717 ACARIX AB

XFRA CA24380K1057 DEEPMARKIT CORP.

26X XFRA KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005