Am 30. September 1999 legte die Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), ein Zusammenschluss zahlreicher Technologieunternehmen, mit dem WLAN-Standard "802.11b" den Grundstein für die Erfolgsgeschichte drahtloser Netzwerke. Denn egal ob Handy, Tablet oder Laptop - im Alltag vernetzten wir uns fast nur noch drahtlos. Und auch in der Industrie gibt es immer mehr Ansätze, die Funktechnologie (auch sicher) einzusetzen. 2018 machte die Wireless-Technik allerdings weiterhin nur 6 % des Marktes industrieller Netzwerke aus, wobei 4 der 6 % auf WLAN entfallen.

Doch zurück zum Jubiläum: In den folgenden 20 Jahren hat sich der Standard weiterentwickelt - so ist die nutzbare Datenrate um den Faktor 100 gestiegen. Was zunächst als Technologie für zu Hause und fürs Büro entwickelt wurde, findet sich mittlerweile in Cafés, Fußballstadien und Fabrikhallen.

"Wi-Fi zählt weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Netzwerktechnologien. Der drahtlose Einsatz erleichtert den Internet-Zugang an zahllosen Orten und ermöglicht ein neues Maß an Mobilität, Komfort und Produktivität - oftmals auch an Orten, wo es zuvor unpraktisch war. Kurz gesagt: Die Wi-Fi-Netzwerke haben unser Leben, unsere Arbeit, das Lernen und Spielen verändert und werden auf absehbare Zeit die tragende Rolle in der Digitalisierung spielen. Unabhängig davon, ob Sie mit Wi-Fi einfach in ein soziales Netzwerk einsteigen, Videos ansehen, spielen, arbeiten oder Ihr Unternehmen digitalisieren wollen: Wi-Fi 6 eröffnet parallel zu 5G eine ganze Welt neuer Möglichkeiten", sagt Uwe Peter, Deutschlandchef von Cisco.

Vom ALOHA Netzwerk bis zum ersten Flug mit Wi-Fi-Zugang

1971: Mit dem ALOHA Netzwerk der Universität Hawaii entsteht eine Frühform des WLAN, das den Grundstein für die Weiterentwicklung der drahtlosen Kommunikation ...

