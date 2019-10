=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Dubai - Der europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen, STRABAG, wird im Auftrag der Dubai Electricity and Water Authority das Hatta Pumpspeicherkraftwerk im Emirat Dubai planen, ausführen und in Betrieb nehmen. Der Gesamtauftragswert für das Konsortium bestehend auch aus der österreichischen ANDRITZ als Lieferantin der Technologieausrüstung und dem türkischen Bauunternehmen ÖZKAR INSAAT liegt bei ca. EUR 340 Mio. Mit einem Anteil von 35 % bzw. EUR 118 Mio. ist STRABAG Konsortialführerin. "Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören seit den 1970er-Jahren zu den internationalen Kernmärkten von STRABAG. Auf unsere Expertise wird vor allem bei komplexen Infrastrukturbauten zurückgegriffen, bei denen hohes technologisches Know-how gefragt ist", erläutert Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE die Strategie. Das Pumpspeicherkraftwerk entsteht im Hadschar-Gebirge, 140 km südöstlich der Stadt Dubai. Dafür wird STRABAG für den Einbau von zwei Francis-Turbinen mit 250 MW Leistung einen Turbinenschacht mit ca. 36 m Durchmesser und fast 70 m Tiefe errichten. Ein von der Bau-Arge bergmännisch zu erstellender Druckstollen von 1,2 km Länge soll das bestehende und von STRABAG ertüchtigte untere Wasserreservoir mit dem neu zu errichtenden oberen Reservoir verbinden. Für dieses obere Reservoir werden zwei Walzbetondämme mit ca. 35 m bzw. 70 m Höhe ausgeführt. Zusätzlich ist STRABAG mit der Realisierung zweier Straßentunnel mit ca. 470 m bzw. 440 m Länge im Sprengvortrieb betraut. Außerdem gehören zum Leistungsumfang die Aus- und Einlaufbauwerke in Stahlbeton, einige Nebenbetriebsgebäude sowie deren Ausbau und Technische Gebäudeausrüstung. Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Leiterin Konzernkommunikation & Investor Relations Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10363750/0/STRABAG_SE_Hatta_Dubai_Aug2019.pdf

October 03, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)